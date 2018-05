Arreglan luz, pero rompen calle; lleva un mes sin arreglar

Tampico

El comercio establecido de la Zona Centro en Tampico urge la reparación de la calle semipeatonal que fue destruida desde hace más de un mes por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y jamás regresaron para dejar la vialidad en buenas condiciones.

Argumentan que da una mala imagen a la población además de que genera congestionamiento de automóviles en horas pico, generando un caos total de ruido y riesgo para los peatones. En este sentido exigen a las autoridades correspondientes que atiendan esta situación.

Es sobre la calle Carranza, entre Aduana y Benito Juárez en donde se encuentran dos aberturas, lugares en donde fue removido el adoquín que se colocó con la obra que convirtió en semipeatonal esta arteria. Aquí hay una panadería, tiendas de ropa, zapaterías, entre otros locales.

Los comerciantes inconformes que prefirieron omitir sus identidades, señalaron que este problema comenzó hace más de un mes que se registró uno de los apagones más severos en los últimos dos años, ya que prevalecieron sin el servicio durante todo un fin de semana.

"Se fue un sábado me acuerdo y ya no regresó la luz hasta el domingo por la tarde, llegó personal para abrir la calle y se fueron. No se hizo ningún trabajo ahí, desde entonces así ha quedado abierto, de por sí la calle es muy pequeña, los carros ahí se atoran y empiezan a sonar los claxon, esto es de todos los días".

Hicieron énfasis, en que el adoquín se quedó apilado sobre la calle, situación que también puede propiciar un accidente, como ya ocurrió en una ocasión, que un conductor distraído por esquivar los materiales se impactó con uno de los muros de concreto que se colocaron para proteger la zona peatonal.





