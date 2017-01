Toma de carreteras pospone salidas de Durango

Durango

Desde hace tres días, viajeros de Durango permanecen varados en la central camionera, pues no han podido tomar el autobús para salir hacia sus destinos.

La señora Fernanda, expresó que es casi imposible pues no hay salidas disponibles.

"Tuvimos que perder nuestros boletos porque no pudimos tomar el autobús, otra persona con la que nos iban a reunir en Guadalupe Victoria tampoco pudo salir, es un desorden con eso de la gasolina."

Según contó, desde las 10 am se encontraban en la central esperando una salida, pero hasta las 3 pm no sabían si podrían tomar su viaje.

El señor Ruiz agregó que ha intentado salir de Durango desde el martes, pero hasta el momento no ha podido tomar el transporte.





“Lo único que nos dicen es que están bloqueadas las carreteras y no saben a qué hora podremos salir y eso bajo nuestro propio riesgo”, dijo la señora Fernanda.

De igual manera, el señor Antonio Ruíz, quien se encontraba en una de las butacas, es originario del poblado La Constancia en Durango, pero su trabajo lo tiene en un rancho en Cuautla, Morelos.

“Me dijeron que en Querétaro está cerrada la autopista y ya no pude salir, vino una sobrina por mí y me llevó a su casa hasta Nombre de Dios, pero ahorita que llegué me dijeron que a lo mejor a las 5 pm haya una salida, a ver si me dan el número de autobús, me dieron el boleto pero no hay salidas”.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo señalado por los entrevistados, el no poder salir de la ciudad de Durango, se debe a la toma y el bloqueo de carreteras y casetas en otras entidades y no por la falta de combustibles.





