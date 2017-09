Directora de Cendis acusa de difamación a secretario de Educación

Monterrey

Guadalupe Rodríguez de Anaya acusó al secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, de difamación y de proporcionar información falsa al señalar que Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente del Partido del Trabajo, aparece en los acuerdos pactados con el anterior gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz.

En entrevista para MILENIO Monterrey, la maestra y directora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Nuevo León, indicó que el titular de Educación estatal intentó generar una noticia espectacular al revelar un fideicomiso "fantasma" que nunca se concretó más que en el papel.

Indicó que el funcionario estatal está empezando a "enlodar" este asunto con una campaña, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) bloqueó 11 cuentas de los Cendis a nombre de ella.

"Espero que no esté iniciando una campaña de lodo, que son cíclicos cuando se está en un estado de represión política, el tema es claro, debe tener información y buena información fidedigna a quien está proporcionado la información equivocada, distorsionada, incompleta y fuera de contexto.

"El apartado 10 del Acuerdo Administrativo habla del fideicomiso que dice que es fantasma, igual que es fantasma la regularización de los trabajadores, son acuerdos que se suscribieron a la letra, pero que no se cumplieron. El personal que le está informando debe sustentarlo, porque esto es difamación de parte de un funcionario público.

"Yo no sé quién le esté pasando información falsa, incompleta y tendenciosa porque mete al senador Alberto Anaya, ahí ese es otro terreno, ya no es la profesora Lupita, ahora es el licenciado Anaya, que yo sepa el problema es muy bien dirigido a la directora general por todo lo que sabemos, ¿qué tiene que ver el licenciado Anaya aquí?, nada, es político", arremetió.

La semana pasada, la maestra destapó que la PGR y SEIDO "congelaron" las cuentas a su nombre que servían para pagar sueldos a maestros, alimentos a niños y alumnos y la operación de los Cendis.

Este martes, abordado por los medios de comunicación, Estrada Camargo reveló convenios pactados durante la gestión anterior donde aparecía el nombre del senador petista Anaya junto con ex funcionarios, y sobre un fideicomiso formalizado para allegarse de recursos para pagar la operación de los Cendis, pero que éste nunca se concretó.

"El secretario ha comenzado a dar información que está generando cosas espectaculares, da la noticia falsa para crear un ambiente adverso, a la ruta del problema que está ahorita generando.

"Porque el Gobierno no cumplió al igual que la regularización, era responsabilidad del Gobierno crearlo, pero no puede hablar de algo que no se hizo, fue por falta de voluntad porque nunca han cumplido las autoridades con sus compromisos los Cendis", dijo Rodríguez de Anaya.

La directora de los espacios afirmó que Estrada Camargo tampoco cumplió su compromiso de regularización tras retomar los acuerdos de la gestión del ex gobernador Medina de la Cruz.

"Este secretario también se comprometió a regularizar, retomó el convenio administrativo y también con la anterior secretaria Esthela (Gutiérrez) y ha sido el tema del convenio de regularizar los Cendis y dejar la administración a la Secretaría de Educación, pero está haciendo declaraciones falsas, yo no tengo miedo de decírtelo", comentó.