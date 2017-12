La Navidad para los migrantes que están de paso por la entidad será diferente. El sazón de casa queda solo en el recuerdo y en el corazón permanece la esperanza viva de cruzar hacia Estados Unidos en busca del sueño americano.

Además de cientos de obstáculos y desgracias en su trayectos, dificultad que se acrecienta sentimentalmente en las fiestas decembrinas, las personas originarias de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador hoy no cenarán con sus familias en la víspera navideña.

Freddy Antonio Núñez, un nicaragüense de 53 años que arribó a Monterrey el 14 de diciembre, solamente tiene algo seguro: estará lejos de sus seres queridos.

El día de su llegada, hizo una parada en la Casa del Migrante Casanicolás, ubicada en el municipio de Guadalupe, donde pasará tiempo indefinido en espera de que las condiciones económicas se den para que pueda viajar a la frontera e intente cruzar “al otro lado”.

“No sé todavía donde vamos a estar en Navidad, puede ser aquí, en frontera, que sí vamos a tenerla, vamos a hacerla, donde estemos, lo único seguro es que no vamos a pasarla con la familia”, comenta.

Una situación vivió Freddy recientemente cuando salió de Managua, la capital de su país natal, donde dejó a sus dos hijas y esposa para cruzar a Tapachula, Chiapas, donde fue asaltado por maleantes al intentar viajar en tren.

Sin dinero, tuvo que festejar dos cumpleaños de otros viajeros en las vías, durante su viaje de cerca de tres meses.

“Cumplieron años dos ahorita en este mes, la celebramos en la vía del tren. Compramos pan, refresco, ahí la estamos celebrando, donde nos agarre”, contó.

En Nicaragua, la cena navideña consta de un pollo horneado, el cual acompañan de pan, tortilla y nacatamales, el equivalente al tamal mexicano.

“El 24 de diciembre se hace la cena navideña. Un pollo horneado, toda la familia, con pan y cuestiones así. Ya sea si quieres brindar con licor, o lo quieres hacer normal con bebida”, cuenta.

Algo parecido sucede con William Fernando González, un hondureño de 23 años que tiene casi tres meses en la Casa del Migrante Casanicolás, esperando que se den las condiciones para cruzar a Estados Unidos.

“Me dieron entrada en esta casa, me han dado un tiempito porque me he portado bien, el techo que le ofrecen a uno pues es muy bueno, porque afuera pasas frío y hambre”, comentó.

Sus expectativas para la cena navideña son las mismas que tiene Freddy, aunque William sí contempla pasar el 24 de diciembre todavía en Casanicolás.

“En Honduras tenemos la tradición de comprar un puerco, para alinearlo, hacemos tamales, chicharrones, todo eso, entre todos juntamos dinero para comprar unos dos porque somos una familia un poco grande” señaló.

Cabe señalar que para la cena navideña, existen familias que acuden a llevar la comida para compartirla con los migrantes presentes.