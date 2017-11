CEE alista comicios; hoy da inicio el año electoral

Monterrey

Sin definir aún cuál es el presupuesto que necesitarán, la Comisión Estatal Electoral (CEE) se declaró lista para la organización y desarrollo del proceso electoral 2018, el cual argumentaron, será oneroso, pero no “rebasará” los cerca de 900 millones de pesos que costó en 2015.

En entrevista para MILENIO Monterrey, Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE, dio un desglose de las áreas que ocuparán y el personal que contratarán para dar certidumbre al proceso en el que se habrán de renovar los 26 distritos para diputaciones locales y las 51 alcaldías.

De entrada, después de dar inicio al año electoral, tal cual lo dispuso la Corte al avalar las reformas a la Ley Electoral, deberán lanzar la convocatoria para reclutar a poco más de 550 personas que se encargarán de las 51 Comisiones Municipales Electorales, dijo.

Después deberán lanzar otra convocatoria para reclutar a 800 personas que integrarán el Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (Sipre).

Mediante otra convocatoria, instalarán las 65 mesas auxiliares de cómputo, las cuales estarán compuestas por cuatro personas.

Algo que resaltó Garza Castillo es que en este proceso electoral llegaron a un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la Comisión contrate a 2 mil 100 asistentes electorales, que tendrán la función de recolectar los paquetes electorales y trasladarlos a su lugar de destino.

Agregó que, producto de las reformas electorales, la CEE tendrá la facultad de sustanciar los procedimientos especiales sancionadores, es decir, que las quejas que se presenten en el proceso las integrarán y mandarán al Tribunal Electoral local para que este las resuelva.

En cuestión del presupuesto, Garza Castillo dijo que una elección se hace onerosa por factores como la contratación del personal, renta de Comisiones Municipales, compra de equipos, material y documentación electoral, así como el financiamiento de los partidos.

Además de esto, destacó que la inflación del financiamiento público de los partidos se modificó en el proceso electoral pasado, pasando de multiplicar el 20 por ciento del salario mínimo por el padrón electoral, al 65 por ciento del salario por el padrón electoral.

Además adelantó que tendrán una reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso para detallar por punto los costos y precios de los rubros de la organización

“Las elecciones cuestan y se hacen onerosas por varios factores: una es la inflación acumulada de 12 puntos porcentuales, la fórmula de calcular las prerrogativas, es lo que también está haciendo muy onerosa (la elección)”, detalló.

Apuntó que el material que se ocupa para las elecciones es elaborado solo por cinco proveedores en todo el país y ese es un factor que también hace muy costosa la jornada electoral de 2018.

Aunado a todo esto, concluyó que, a estas elecciones, se sumarán las figuras de consulta ciudadana, mismas que hasta el momento plantean concretar cinco, de las cuales una es correspondiente al Gobierno del Estado y el resto son competencia municipal.

Esperan propuestas y no descalificación

Con base en las experiencias obtenidas en procesos electorales anteriores, el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo, dijo estar a la espera de que en las campañas de 2018 los candidatos realicen propuestas de trabajo e ideologías políticas, en lugar de descalificaciones.

Destacó que en esta ocasión se espera una amplia gama de ofertas, al haber más partidos y la consolidación de las figuras independientes.

“Esperemos que estas campañas no sean campañas negativas, sino que estemos en aptitudes de que el electorado tenga las alternativas bien definidas en función de programas e ideologías, no en función de este descrédito que se da a veces, de los años 50 para acá en nuestras campañas, no solamente en México sino ha sido tendencia (mundial)”, dijo.

En este sentido, comentó que es muy importante la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, sobre todo denunciando cualquier acto irregular y que vaya en contra de las leyes electorales.