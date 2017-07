Sólo 2 de 49 recomendaciones por tortura, cumplidas al 100 por ciento

Guadalajara

Con cuatro recomendaciones diferentes, donde se acreditaron casos de tortura en la Comisaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía; de homofobia en la Policía de Zapopan, de hostigamiento sexual en la Cruz Verde Guadalajara y las pésimas condiciones en que laboran policías municipales de El Salto –al no tener siquiera acceso a servicios de salud-, cierra la administración de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Con la resolución 32/2017 se llega a 49 recomendaciones por tortura en diez años de gestión de Álvarez Cibrián; lapso en el cual se recibieron cerca de 500 quejas por presuntos actos de tortura. En contraste, durante el decenio anterior se recibieron 840 quejas por tortura y apenas se resolvieron quince por recomendación, expuso.

“Se lograron avances, no significativos, pero el primero se reconoció el problema. Antes no se aceptaban recomendaciones… se decía que no había tortura”, apuntó el ombudsman en conferencia de prensa.

Afirmó que el 100 por ciento de sus 49 resoluciones por tortura fueron admitidas, con algunos resultados: el gobierno del estado pagó la reparación del daño en dos casos; hay dos personas compurgando una sentencia por este crimen; varias más consignadas y otras recibieron una sanción que –admitió- es menor ante un delito grave como es la tortura.

Sin embargo, de las 49 recomendaciones sólo dos están cumplidas al 100 por ciento. “Es la mayor debilidad que se tiene en cuanto a cumplimiento de recomendaciones, no de aceptación, porque el 100 por ciento se aceptaron, pero el grado de cumplimiento es todavía muy bajo”, sostuvo.

Inquirido respecto a los motivos de aceptar recomendaciones y no cumplirlas, el ombudsman pidió hacer esa pregunta a las autoridades responsables. “La Comisión hizo su trabajo y lo hizo bien, quien debe de responder por lo que no hicieron son otras autoridades”, enfatizó.

De las nuevas resoluciones, dos evidencian los extremos en que se desempeña la función de la seguridad pública en Jalisco: exhiben al policía torturador (32/17) tanto como al elemento municipal desprovisto de lo mínimo para realizar su labor (35/17).

La recomendación 32/2017 deriva de la queja de un hombre que fue arrestado por policías estatales y sometido 15 horas a tortura para arrancarle una confesión. Luego, ya puesto a disposición del Ministerio Público, continuaron las agresiones. Los partes médicos describen lesiones en cabeza, rostro, brazos, piernas y una fractura de tobillo; en tanto que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmó trastorno por estrés postraumático a causa del maltrato.

La CEDHJ solicitó al comisario de Seguridad Pública, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, reparación del daño al agraviado y procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes de policía y el ex agente del Ministerio Público involucrados. A la Fiscalía General que concluya las carpetas de investigación.

ANTÍTESIS

La última recomendación en la gestión de Álvarez Cibrián es la 35/2017, dirigida al alcalde de El Salto, Marcos Godínez Montes, por la violación del derecho a la seguridad social, luego que los Servicios Médicos Municipales se negaran a atender a un policía municipal enfermo.

Ninguno de los 188 policías y sus familias cuentan con seguridad social, por lo que no tienen acceso a atención de embarazos, servicios de hospital ni medicamentos, pese al riesgo de su labor.

La CEDHJ recomendó al Ayuntamiento suscribir un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social o similar.

HOMOFOBIA

La CEDHJ emitió la recomendación 33/17 al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, luego de acreditar que policías municipales, en dos fechas diferentes, abusaron de su función al detener y hostigar verbalmente a personas no heterosexuales, a quienes intentaron extorsionar bajo presunción de que eran sexoservidoras.

Dos agentes mostraron actitudes de discriminación y estigmatización hacia miembros de la comunidad transexual y trasvesti, por lo que se recomendó suspender de manera definitivamente las llamadas “revisiones de rutina” y elaborar censos y estadísticas sobre el sexocomercio ejercido en Zapopan; así como un diagnóstico para diseñar programas y apoyar a quienes se dedican a esta actividad con educación y oportunidades de empleo.

HOSTIGADOR

El organismo defensor acreditó que un médico de la Cruz Verde “Dr. Ernesto Arias”, acosó sexualmente a una compañera de trabajo y recabó el testimonio de otras mujeres agredidas, por lo que giró la recomendación 34/17 a Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal de Guadalajara, por la violación del derecho humano a la libertad sexual, entre otros, y el incumplimiento de los servidores públicos de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Se recomendó al alcalde reparar de manera integral el daño que sufrió la agraviada e iniciar un procedimiento administrativo contra el médico. A la fiscal central, Marisela Gómez Cobos, se le solicitó su colaboración para abrir la carpeta de investigación en contra del médico por los probables delitos de abuso de autoridad, acoso sexual y los que resulten.

NO DEJA REZAGO

Con estas últimas cuatro resoluciones se resuelven todas las quejas presentadas hasta septiembre de 2016 y suman 445 el total de recomendaciones emitidas en el periodo de Felipe Álvarez Cibrián (2007-2017), quien destacó que en los diez años anteriores, en las gestiones de María Guadalupe Morfín y Carlos Manuel Barba, apenas se emitieron 124 recomendaciones.

Enfatizó que no deja rezago al estar dentro del límite de los diez meses, y que quedan pocas quejas de octubre a diciembre de 2016, en tanto que este año se han presentado 5 mil 492, muchas ya resueltas y el resto serán casos que habrá de resolver el nuevo ombudsman.

GPE