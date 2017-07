CEDHJ se lavó las manos en consulta ciclista, acusan grupos

Guadalajara

El colectivo pro ciclista Gdl En Bici acusa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se lavó las manos respecto a la consulta popular sobre la permanencia de la ciclovía de Marcelino García Barragán; pues tanto Gdl en Bici como otros grupos emitieron una queja al organismo jalisciense contra el IEPC por llevar a cabo dicho ejercicio electoral violando así derechos ciclistas, y ésta fue respondida un mes después, diciéndoles que no procedía y negando la posibilidad de detener la consulta, que se celebra hoy.



Yeriel Salcedo, representante de Gdl en Bici, detalló que los grupos emitieron la queja el 20 de mayo, y la comisión estatal les respondió un mes después “que era improcedente, que porque lo que estábamos quejando era de materia electoral”.



“Entonces pues tenemos ahí la duda de que una consulta ciudadana no tiene los elementos para considerarse una acción que esté marcada en elección popular o de partidos. Entonces se nos hace muy raro, una, que hayan tardado tanto para decirnos esto, y dos, que tomen esta postura de que las herramientas de participación social son herramientas electorales”, señaló Salcedo.



Explicó que la base de la queja hecha en la CEDHJ, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), fue porque éste último aceptó llevar a cabo dicho ejercicio popular, a pesar de que el Artículo 387 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco menciona en su párrafo 2 que “Ninguno de los instrumentos de participación social podrá utilizarse para disminuir o revocar el reconocimiento o ampliación de derechos humanos”.



De esta forma, lo que solicitaban a la comisión estatal eran medidas cautelares para que se hiciera un análisis de fondo y así determinar si se violaba o no el Artículo 387, pidiendo que se detuviera el proceso de la consulta mientras se indagaba, “pero pues bueno, al final la comisión no le entró”, lamentó Yeriel.



El defensor de la infraestructura ciclista que este domingo se divide entre quienes la apoyan y aquellos que quieren quitarla, confesó que con la respuesta que les dio el organismo jalisciense, siente “que se están pues lavando las manos, tratan de no entrarle, tratan de sacarle la vuelta, y sacarle la vuelta fue agarrar lo que la ley dice”, argumentando que para decirles que era improcedente, la CEDHJ se basó también en el Código Electoral y de Participación Social.



“Es preocupante que se esté combinando desde la misma ley, a lo mejor hay que hacer una reforma de separar esas dos, que esté la Ley Electoral y la Ley de Participación Social, que no se pueden medir de la misma forma pues las dos acciones que hace cada una”, sugirió.



