CEDH: abusos y tortura, mientras exista impunidad

Monterrey

De acuerdo a Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, mientras siga la impunidad en delitos de abuso de autoridad y tortura, y no se castigue a los policías que los cometan, esta situación seguirá dándose en la entidad.

Por ello, destacó, siguen siendo los cuerpos policiacos los que encabezan las quejas que reciben en la CEDH.

“Sigue siendo preocupante para nosotros que las corporaciones policiacas sigan encabezando el número de quejas que se presentan en la Comisión y las recomendaciones que hacemos también, las cuales lidera la Procuraduría de Justicia”, indicó Velasco Becerra.

Además, dijo, a pesar de las recomendaciones que han emitido en el tema sigue habiendo abusos y tortura por parte de los cuerpos policiacos, tanto de Fuerza Civil como de la Policía Ministerial, que son las dos dependencias que se ubican en la cima de las quejas por tortura que se presentan ante la CEDH.

“A pesar de la capacitación que se ha dado no ha sido suficiente, y no lo va a ser hasta que los jueces no impongan sentencias por tortura, mientras no lo hagan y esto siga quedando impune, no va a pasar nada en los cuerpos policiacos”, aseguró la presidenta estatal de la CEDH.

Según Velasco Becerra para que estos abusos de autoridad y tortura, que tuvieron alzas en el 2017 de 107 por cuento y 200 por ciento, respectivamente, puedan ir a la baja, hacen falta tres puntos importantes, pero sobre todo, mencionó, erradicar la impunidad.

“El llamado a las autoridades es a que seleccionen bien al personal que va a estar trabajando con la ciudadanía, y que haya formación continua y permanente para los policías.

“Y tres, que cuando alguien cometa actos de este tipo no queden impunes”, precisó Sofía Velasco.