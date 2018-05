San Pedro y Agua Caliente: los pueblos de enfermos renales

Guadalajara

Dentro de toda la discusión que existe sobre las causas del mal renal crónico prevaleciente en las poblaciones de Agua Caliente y San Pedro Itzicán, en la ribera chapálica del municipio de Poncitlán, hay al menos un punto de acuerdo entre los activistas y la Secretaría de Salud: se trata de los dos poblados con la tasa de muertes por esa causa, a nivel localidad, más alta de Jalisco.



Lo reconoce el comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), Dagoberto García Mejía, cuando MILENIO JALISCO le pregunta si los dos poblados, considerados en lo particular, si pueden ser señalados como el caso más severo para la entidad.



- La tasa a nivel estado difumina los casos locales, son millones de personas, y a nivel municipio también puede suceder; pero si particularizamos Agua Caliente y San Pedro, ¿obtenemos una de las tasas más altas de todo Jalisco?

- Así es, es un foco alto en relación a los municipios de Jalisco.

(Los pobladores ribereños conviven a diario con aguas señaladas de estar contaminadas. Foto: Fernando Carranza)

- ¿En qué lugar lo ubicaría?

- Si hacemos así el ejercicio, es el lugar donde ahorita tenemos más ese tipo de problemas; por eso tenemos la instrucción del gobernador de trabajar en educación, desarrollo social, salud, para darle resultados a la población.



Coincide con lo señalado por el activista Enrique Lira Coronado: "el doctor Jorge Manuel Sánchez González, quien era director de salud pública, nos entregó un escrito el 12 de julio de 2016, y nos reconoce que San Pedro y Agua Caliente están por muy por arriba de la media de Jalisco", refiere sobre el asunto.



Las diferencias, a partir de allí, son notables: mientras la autoridad señala que la incidencia de mal renal es multicausal, y que podría demorarse unos seis meses más el final del estudio para determinar con más certezas el origen de la alta incidencia, los activistas llaman la atención al factor del agua que se consume. Un segundo punto de desacuerdo es el modo de contar a los muertos. Esa fue la polémica con que se abrió, el domingo pasado (6 de mayo), con la Declaración de Mezcala.

La polémica

"En los pueblos de la ribera de Chapala Mezcala, San Pedro Itzicán y Agua Caliente de 2010 a la fecha van más que 100 personas fallecidas por insuficiencia renal. Tan sólo del 22 de marzo a la fecha, en San Pedro Itzicán han muerto 3 personas. Los datos son alarmantes. Estamos hablando de la muerte de niñas, niños y jóvenes", asegura el texto de la declaración, firmado por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio.



"La decisión de conformar la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio es un ya basta a las enfermedades y la muerte, al problema de salud pública ocasionada por la contaminación ambiental. Al modelo y políticas de gestión del agua deficientes llenas de corrupción, que favorecen a las empresas, a la ganancia, al capital por encima de los derechos humanos", añade.



Unas líneas arriba, establece: "Recordamos el décimo aniversario de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, él cual murió envenenado por arsénico, después de una agonía de 18 días, al caer accidentalmente en las aguas contaminadas de Río Santiago. Se han cumplido ya 10 años de impunidad y con esta muerte se suman 863 personas fallecidas en los últimos 10 años en el Río Santiago, la mayoría con insuficiencia renal y cáncer de diferentes tipos".





La Secretaría de Salud Jalisco respondió el lunes 7 de mayo: "en los últimos ocho años han fallecido más de 100 personas en pueblos de la ribera de Chapala como Mezcala, San Pedro y Agua Caliente, en nuestro registro tenemos que en los últimos ocho años se han sucedido 68 muertes en el Municipio de Poncitlán por insuficiencia renal. Jalisco a pesar de ser el cuarto estado más poblado ocupa el lugar número ocho para el 2016 [...] al comparar la tasa de mortalidad por insuficiencia renal en sólo de los municipios de la ribera de Chapala en el año 2016 se puede observar que Poncitlán ocupa el lugar 26 y existe una disparidad en torno a las tasas teniendo municipios como Tuxcueca y Tizapan el Alto en 118 y 119 respectivamente, de los 125 municipios del estado".



Añade: "Si bien la detección, atención y manejo de la insuficiencia renal crónica representa un reto no sólo para el municipio de Poncitlán o los situados en la ribera de Chapala, sino para el estado y el país, por lo que se requieren acciones integrales".



Entre estas: "se ha estudiado el problema en el municipio de Poncitlán, desde el 2016, en las localidades de Poncitlán, San Pedro Itzicán, Agua Caliente, La Zapotera, Santa María de la Joaya, Chalpicote y Mezcala. Se realizó búsqueda intencionada de casos con diagnóstico ya establecido de en las localidades, detectando 48 pacientes. Actualmente todos en tratamiento en las diferentes dependencias de salud".



Los médicos, enfermeras, nutriólogo y promotores de salud "de las unidades de los municipios colindantes con la Laguna de Chapala fueron capacitados por un nefrólogo para la prevención, detección y manejo de pacientes con enfermedad renal crónica; la SSJ estableció una intervención integral con el apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco, a través del programa Escuela y Salud". Se reforzó la atención médica en San Pedro Itzicán, incrementando el horario de atención y la plantilla de personal.

Claves

La estadística

Tasa 2016 nacional

Morelos, 17.04 muertes por 100 mil habitantes (lugar 1)

Puebla, 15.62 muertes (lugar 2)

Veracruz, 15.07 (lugar 3)

Jalisco, 12.63 muertes (lugar 8)

Tasa 2016 Jalisco

San Marcos, 50.05 muertes por 100 mil habitantes (1 lugar)

Teuchitlán, 39.41 muertes (2 lugar)

Amacueca, 33.34 muertes (3 lugar)

Poncitlán, 19.10 muertes (26 lugar)

Tres voces sobre un debate

"Los datos de muertes que dan los activistas están equivocados"

Mario Márquez Amezcua, director de salud pública de la SSJ





"Ellos mencionan que han muerto tres personas de la ribera por males renales a partir del 22 de marzo; nos pusimos a investigar en las oficinas del registro civil de Mezcala y San Pedro Itzicán; en Mezcala no encontramos ningún muerto, en San Pedro encontramos una defunción del 1 de abril del 2018, es la información oficial y es la que se tiene que referir [...] también ellos mencionan que en los últimos años han fallecido 100 personas en los pueblos de la zona, así que hicimos al análisis de acuerdo al sistema de defunciones, y en los últimos años nosotros tenemos un registro oficial y han sucedido 68 muertes, pero en todo el municipio de Poncitlán, no nomás en estos pueblos [...] ellos han mencionado en otras notas también que Jalisco ocupa el primer lugar internacional en torno a la enfermedad renal crónica, y eso no puede ser, simple y sencillamente porque Jalisco es lugar ocho en la república mexicana, los estados de Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Coahuila están arriba de nosotros; a nivel estatal, Poncitlán ocupa el lugar 26 en mortalidad por insuficiencia renal".

"La calidad del agua es óptima; por eso se analizan otras causas"

Dagoberto García Mejía, comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal)





"Lo que estamos haciendo es un enfoque por causa multifactorial; se han enfocado mucho en el agua, pero realmente nosotros hemos estado revisando todos los resultados que se han dado en cuanto a la calidad del agua, y específicamente en metales pesados no hemos tenido resultados que arrojen datos significativos como para que sea el origen de este fenómeno; cada mes monitoreamos, hacemos pruebas, están saliendo por abajo, es decir, no hay causa directa acreditada de esta agua con el daño renal; toda el agua que se entrega a la población, está en los parámetros de la norma oficial, tanto para consumo como para servicios; por eso se determinó hacer trabajos de investigación, tanto por la UdeG como por la SSJ, en el departamento de Epidemiología, para encauzar otros elementos: algunos de tipo genético y mala alimentación [...] los pozos de abastecimiento tienen calidades muy adecuadas, pero se sigue trabajando: estamos por meter redes de abastecimiento a estos pueblos para que no haya ni una situación que ponga en riesgo a la población [...]un tema muy importante que estamos trabajando tiene que ver con plaguicidas, es notorio que San Pedro y Agua Caliente tienen esta particularidad, siembran mucho el chayote, y el plaguicida que utilizan puede ser causal de los problemas".

Los pueblos del mundo "con más casos renales estudiados"

Enrique Lira Coronado, activista ambiental





"De los tres muertos a principios de abril, el que murió de insuficiencia renal es José Francisco Loza de los Santos, de 21 años [...] la Organización Mundial de la Salud tiene un documento en el que muestra sus estudios, con muertos en todo el mundo [por el mal renal], y la primera causa es la mala calidad del agua en las llaves de la red pública y el mal saneamiento, y en San Pedro y Agua Caliente tienen las dos cosas mal: San Pedro no tiene drenaje, descarga en la laguna, lo cual es grave ya que en esa zona se están enfermando y muriendo [...] eso datos estadísticos [de la SSJ] son falsos, porque mucha de la gente no se cura en un solo lugar, incluso hay muchos en Estados Unidos, trasplantados o en tratamiento; el gran drama lo vive ahí la gente, vamos a invitar a periodistas y al secretario de Salud para que recorra la zona, que visite a los enfermos y familiares de ellos muertos para que vean la realidad. Además, es el colmo que en el pueblo del mundo más estudiado con enfermos renales, que son 270 los detectados, por el doctor Felipe Lozano, no haya doctor, y está habiendo muchos casos graves, en un mes más dializan a una niña de ocho años y tan solo de noviembre a la fecha tenemos el registro de ocho nuevos enfermos renales en la zona de la ribera de Poncitlán, y tres de ellos son cercanos a la zona donde el drenaje corre a la laguna de Chapala".

SRN