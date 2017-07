Tres causas de ceguera que se pueden evitar

Guadalajara

Quedar ciego es una de las mayores pérdidas que en el ámbito de la salud pueda enfrentar un ser humano. Perder la capacidad de visión, cuando pudo haberse evitado, una doble desgracia. Una desgracia que comparten cientos de miles de personas en todo el mundo. Es probable que su abuela, su tío, su padre, su madre, o usted mismo sea una de ellas o esté en camino a serlo, sin que lo haya advertido.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 80 por ciento del total de casos de discapacidad visual en el mundo se pueden evitar, retardar o curar. Ocho de cada diez no tendrían por qué ser ciegos o débiles visuales. Como en otros padecimientos, la fórmula se resume a una palabra: prevención. Basta seguir los cuidados correctos para preservar en buen estado los preciados ojos y acudir periódicamente al oftalmólogo para diagnosticar y en su caso tratar adecuadamente padecimientos que afectan la vista y cuyas complicaciones podrían derivar en ceguera, afirmaron especialistas reunidos en el segundo Ophthalmology Summit que se celebra en esta ciudad y concluye hoy.

En entrevista con MILENIO Jalisco, los doctores José Antonio Paczka y Jesús Jiménez Román, expertos en glaucoma, hablan sobre la importancia del cuidado de la salud visual desde la infancia.

"La salud visual es un concepto de gran alcance... tiene una gran repercusión en la vida de las personas, en el día a día, pero también tiene una repercusión social enorme... Hay alrededor de 150 millones de personas con ceguera en el mundo y decenas de millones más con diferentes grados de discapacidad visual", indicó Paczka, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.

Refirió que hay muchos individuos padeciendo "ceguera innecesaria", donde la falta de visión es curable, como el caso de las cataratas; o donde es evitable, como el caso del glaucoma. Junto con la retinopatía diabética, estos tres padecimientos son las principales causas de ceguera en el mundo.

"La catarata es una causa curable. Solamente hace falta que haya recursos humanos e infraestructura para hacer que millones de personas que tienen un grado de discapacidad visual por cataratas se operen y se les rehabilite la visión", apuntó.

Sobre la retinopatía diabética, Paczka destacó que es la primera causa de ceguera en México y el mundo. Un tema preocupante, ante el aumento de casos de diabetes.

En cuanto a glaucoma, resaltó que este padecimiento afecta a 4 por ciento de la población mayor de 40 años en México, una de las prevalencias más altas en el mundo, junto con los afroamericanos; lo que se atribuye a factores genéticos.

Adicionalmente, millones de personas padecen debilidad visual por problemas de errores refractivos que limitan sus actividades cotidianas y disminuyen su calidad de vida, tan sólo por no usar las gafas adecuadas.

En México se estima que del total personas que viven con alguna discapacidad (cerca de doce millones), casi tres de cada diez (27.2%) padece discapacidad visual. En general, las dos principales causas de su condición son las enfermedades y la edad avanzada.

En el segundo Ophthalmology Summit —que reunió a 400 especialistas en salud visual de diversas partes del país del 13 al 15 de julio en esta capital—, abordaron varios temas de actualidad en la materia, entre ellos el del glaucoma.

Este mal proviene de un daño al nervio óptico, que puede relacionarse con un aumento de la presión intraocular "pero no siempre es así", enfatizó Jesús Jiménez Román, ex presidente de la Asociación Mexicana de Glaucoma.

Supone una alteración de las fibras nerviosas que llevan la conducción de la imagen al cerebro, donde se hace consciente, y al haber esta alteración comienza a reducirse el campo visual, sin que el paciente lo perciba. "Ése es el gran problema, que no hay síntomas en la mayor parte de quienes lo padecen", dijo. Y como no duele, no se atienden.

"Se ha calculado que 75 por ciento de quienes padecen glaucoma no lo saben", citó Jiménez Román. Por ello es relevante acudir al oftalmólogo regularmente, lo que muchas personas ni siquiera consideran.

El entrevistado destacó que la falta de cultura preventiva conduce a problemas que van desde no usar la graduación adecuada de lentes, afectando el desempeño en la escuela o el trabajo; hasta padecer glaucoma, retinopatía diabética, ojo seco, catarata y degeneración macular relacionada con la edad, cuyas complicaciones incluyen la ceguera.

Las personas en mayor riesgo de desarrollar glaucoma son aquellas con antecedentes familiares de la enfermedad, quienes sufren aumento de la presión ocular, quienes tienen arriba de 60 años y las que presentan alguna alteración en el nervio óptico (ésta sólo detectada por el especialista con estudios específicos). De tal forma que es vital acudir al oftalmólogo a revisarse.

"Lo que nosotros queremos es que esos pacientes en riesgo acudan de forma temprana a una revisión completa", recalcó Jiménez Román. Y que la población en general participe del cuidado de su salud visual.

La recomendación de los especialistas es realizar un tamizaje ocular al recién nacido; una revisión completa a los niños antes de entrar a la escuela (para evitar que sufra por bajo rendimiento por no detectarle problemas visuales, lo que es muy común) y una revisión cada dos a tres años en caso de que todo vaya bien. A partir de los 40 de edad es aconsejable acudir al oftalmólogo una vez al año y con tanta frecuencia como se indique a quienes tienen factores de riesgo por glaucoma.

Claves

Retinopatía diabética, glaucoma y cataratas son las principales causas de ceguera en el mundo

El glaucoma es una de las diez primeras causas de consulta en los mexicanos mayores de 60 años

En México se calcula que más de 5.7 millones de personas padecen ceguera

Del total de mexicanos con ceguera:

17.8% son niños de 0 a 14 años

23.5% jóvenes de 15 a 29 años

28.9% adultos de 30 a 59 años

28.6% adultos de 60 años y más.

Primeras causas de ceguera

Glaucoma

Es una enfermedad del ojo por daños en el nervio óptico. Puede ir acompañado o no de hipertensión ocular.

La presión intraocular es una de las causas del padecimiento debido a la incapacidad de drenar el líquido conocido como "humor acuoso". Esta deficiencia llega a provocar una pérdida irreversible del campo visual y eventualmente ceguera.

Retinopatía diabética

Es una complicación tardía de la diabetes y la causa número una de ceguera en México y en el mundo.

Se produce como consecuencia del daño a los vasos sanguíneos de la porción más delicada del ojo, que es la retina.

Cataratas

Se produce generalmente en personas por encima de los 50 años debido a un envejecimiento del cristalino, sin una causa conocida.

Los primeros síntomas de la catarata son la sensación de niebla o deslumbramiento y la disminución de la visión. Por la noche las luces de los coches nos deslumbran, vemos con menos contraste, y al leer se pueden montar las letras.

Si la catarata no se retira en un tiempo prudencial, se va endureciendo, cosa que dificulta su extracción a medida que pasa el tiempo.

