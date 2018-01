Mil transmisiones patrimoniales ‘paradas’ por fallas en Catastro de Zapopan

Guadalajara

En millones de pesos se calcula el impacto que sufren ciudadanos, al no poder concretar acciones de compraventa de inmuebles en Zapopan, debido a las fallas que desde hace dos meses se registran en el sistema de administración del Catastro municipal, el cual se estrenó el 13 de noviembre pasado.



Se estima que al menos unas mil operaciones se encuentran rezagadas lo que redunda en perjuicio de quienes buscan escriturar una propiedad; y también afecta severamente a Zapopan pues no han ingresado los pagos por concepto de transmisiones a las arcas del municipio, indicó el presidente del Consejo Intergrupal de Valuadores del Estado de Jalisco, A.C, Jorge Bayardo Borrego.



Explicó que los avalúos no se están autorizando porque debido a errores del nuevo sistema, el cual no vincula la información que se tenía en anteriores sistemas. De esta manera no se pueden actualizar los datos en aquellos casos en donde la información reportada en el avalúo tiene diferencias físicas a la capturada en el Archivo municipal.

“Estamos hablando que hay un retraso de millones de pesos que no le ingresan al municipio porque el sistema no los deja vincular la información. Hemos calculado aproximadamente mil avalúos en retraso. Imagínese. Son entonces mil transmisiones patrimoniales, mil clientes que no les hemos cumplido”, expuso el entrevistado.



La respuesta que este Consejo ha recibió de la autoridad es que se atenderían y resolverían estas fallas, pero ya se cumplieron dos meses y el rezago persiste. Bayardo refirió que apenas salen 20 de cada 100 avalúos diarios.

El problema es que hay un plazo de ley, de sesenta días, para el registro de escrituras, que de incumplirse genera recargos, recalcó.



El Consejo, integrado desde hace veinte años por doce asociaciones de profesionales en la valuación (tiene activos a más de 450 miembros), propuso a Zapopan auxiliarlos técnicamente; así como implementar el anterior sistema (SUAC) a la par que el nuevo sistema, a fin de acabar con esta problemática.



Tesorería rechaza



En entrevista con MILENIO, el tesorero municipal de Zapopan, Luis Sotelo García, admitió que hubo problemas en la transición de un esquema a otro; pero rechazó los señalamientos del Consejo de Valuadores respecto al impacto por la fallas en el nuevo sistema de administración del Catastro.



“A principios del mes pasado iniciamos con el proceso de liberar el módulo que tiene que ver con las valuaciones. Tuvimos una reunión con el presidente que estaba por salir y con el presidente que estaba por entrar de este organismo. Efectivamente nos pusimos de acuerdo y diseñamos un plan para atender todas sus solicitudes. Plan que se cumplió completo en diciembre”, aseguró, tras añadir que incluso “todos los plazos y fechas que nos comprometimos con ellos, ocurrieron”, sostuvo.



El tesorero negó que fuera de millones de pesos la afectación por el no ingreso oportuno de transmisiones patrimoniales al municipio, pero no precisó ninguna cifra respecto al total en rezago de noviembre a la fecha.



Sotelo García refirió que no es viable implementar dos sistemas, como lo propone el Consejo.



Dijo que “ahorita tenemos un volumen de operaciones que estamos sacando y que estamos atendiendo con la normalidad que hemos venido atendiendo” y apuntó que para finalizar el mes, se habrán subsanado ya las fallas.

