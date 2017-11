Un millón de pesos destinará Federación para controlar dengue en Jalisco

Guadalajara

Para controlar los casos de dengue, que en las últimas diez semanas se triplicaron en Jalisco, el gobierno federal destinará un millón de pesos en apoyo a las acciones de combate al mosquito transmisor, cantidad únicamente para el pago de honorarios de más de cien brigadistas que llegarán a reforzar los trabajos en la entidad la próxima semana, confirmó el secretario de Salud en el estado, Alfonso Petersen Farah.



“Debo decirles con mucho gusto que tenemos un apoyo del Cenaprece de la Secretaría de Salud federal, donde nos van a mandar más de cien brigadistas, específicamente patrocinados y pagados por la Secretaría de Salud para llevar a cabo acciones en este momento”, indicó en entrevista al término del Congreso Internacional de Actualización Médica, organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras resaltar que “es una gran ayuda”, que va a servir “muchísimo”.



Petersen señaló que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) también realizará “las contrataciones necesarias” de brigadistas para el programa de dengue. “Lo que vamos a hacer es estaremos contratando los que vayamos necesitando conforme el comportamiento que tenga el brote… Generalmente contratamos alrededor de 160”, apuntó.



Respecto a los brigadistas que fueron recortados este año, aduciendo la Región Sanitaria X que se acabó su contrato (son trabajadores sin base), mencionó que se revisará la situación.



De enero a octubre de 2017, se han registrado en Jalisco 6 mil 106 casos probables de dengue y la SSJ ha notificado 560 contagios confirmados hasta la semana 42. Sin embargo, la Dirección General de Salud Pública reveló que durante tres meses se dejaron de leer las pruebas de laboratorio para confirmar si un paciente cursó con la enfermedad, debido a la falla de un reactivo; lo que habría impactado en que no se reconocieran al menos otros 285 casos positivos. A la par se vivió una situación de desabasto. No había insecticida suficiente, ni brigadistas.



La Secretaría de Salud federal (SSA), a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), también dotará de insecticida a Jalisco, aunque no precisó la cantidad.



El titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), informó que el brote activo más importante está en la zona metropolitana, y que en la colonia Constitución se está acudiendo casa por casa “para poder conocer aquellos casos que probablemente no fueron registrados pero que sin lugar a dudas pueden estar relacionados por asociación epidemiológica”.



Reactivos

Alfonso Petersen admitió que en el Laboratorio Estatal de Salud Pública “tenemos una grandísima cantidad de necesidades, como en toda la Secretaría de Salud”, por lo que se habrán de comprar los reactivos necesarios para cumplir con pruebas confirmatorias que marcan los lineamientos de la SSA; siendo “absolutamente responsables en el uso de las pruebas”, es decir, aplicar hasta un número determinado de pruebas y el resto identificarlos por asociación epidemiológica, lo que es válido para ahorrar recursos y para actuar rápidamente con las medidas de control, sin esperar al resultado de una prueba.



Respecto a la evaluación total del programa de dengue y directivos vinculados, Petersen señaló que al tomar las riendas de la SSJ solicitó a los nuevos directivos que designó, realizar un informe sobre las distintas áreas bajo su cargo para tomar decisiones al respecto. “Yo espero que a mediados de este mes, tengan los directores generales un análisis de los diferentes directores de área y jefes de departamento para determinar si necesitamos hacer ajustes o no”.



“Por lo pronto estamos atendiendo el dengue, estamos llevando a cabo las acciones de prevención, particularmente en las zonas donde tenemos un brote, me refiero específicamente en la zona metropolitana al municipio de Zapopan, y muy particularmente a la colonia Constitución”, señaló Petersen.





SRN