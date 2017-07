Organizan viajes hasta Tuxpan para jugar en casinos

Tamaulipas

Martha, es una de tantas personas que va hasta Tuxpan, Veracruz, a jugar a un casino, después de que en la zona fueron clausurados estos centros y al no tener en donde divertirse, ahora viaja para poder jugar "bingo", pues es lo que a ella más le gusta.

A raíz que estos lugares fueron clausurados en Tamaulipas, hoy viaja cada 15 días a ese puerto, donde se queda todo un fin de semana, llega el sábado por la mañana y regresa el domingo por la tarde.

"Nadie me invitó, yo supe que ahí había un casino y me fui, me quedo por todo el fin de semana, porque ahí compramos la comida, yo gasto solo en el hotel y pasaje para llegar allá", explicó.

Desde que cerraron, refiere que ha ido en dos ocasiones y aprovecha la salida de camiones que se encuentra sobre el perimetral, argumenta que son más baratos; la primera vez, pagó hotel y esta última, llegó por la tarde, jugó durante toda la noche regresando a Tampico al otro día.

Recuerda que cuando todo era normal con estos centros en Tampico, llegó a gastar hasta 5 mil pesos por semana, ya que visitaba todos los días el casino y gastaba mil pesos por día, no pagaba taxi, prefería irse en autobús para no gastar tanto, actualmente cada vez que viaja se lleva alrededor de 3 mil pesos, pues para ir a jugar tiene que juntar dinero.

"Yo soy empleada en una cafetería, llevo jugando hace 13 años y durante ese tiempo he aprendido algunas cosas con el tiempo, uno va agarrando experiencia y sabemos ya cómo es el roll. Por ejemplo: de cada máquina cuando no ganas, puede ser porque alguien más ya le sacó", comentó.

Martha menciona que hay días malos y días bueno, en donde ha llegado a ganar hasta 30 mil pesos, "hay ocasiones en que voy perdiendo y cuando eso sucede prefiero retirarme, antes de perder todo lo que traigo".

A pesar de lo que cuenta, esta mujer que no rebasa los 50 años, no se considera una persona viciosa por el juego, ya que hasta el momento nunca ha pedido prestado para gastarlo en juego, tampoco ha llegado a empeñar nada, pues todo lo que gasta es de lo que gana y ahí va haciendo su "colchoncito" para seguir jugando.

Comenta que sabe que se están organizando tours, que incluye el viaje redondo, comida y hotel para ir a Poza Rica, Monterrey, sin embargo, a ninguno de ellos se anima a ir, actualmente viaja con una amiga, quien solo la acompaña, pero no juega.

Cabe hacer mención que a través de Facebook, hay personas que promocionan estos viajes con un costo de 350 pesos para ir al Diamons en Poza Rica, el cual incluye el costo del recorrido redondo.

Recientemente, el Congreso de Tamaulipas aprobó la iniciativa que prohíbe la instalación y operación de giros negros, específicamente los table dance, casinos y centros de apuestas y sorteos.

También la autoridad estatal emprendió una revisión a estos lugares en diversos municipios de la entidad y procedieron a clausurar algunos si no tenían los permisos.









