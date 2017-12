Cartero, vocación a la sombra de las redes sociales

Gómez Palacio, Durango

Con el oficio de cartero en la sangre aunado a su vocación de servicio a la comunidad, Eloy Luján Antúnez cuenta con un empleo que representa un oficio lleno de retos que le dejan grandes satisfacciones en su vida, y a pesar de que cada día es una labor más relegada por los medios electrónicos, es un trabajo aún necesario para la ciudadanía.

Desde hace más de 30 años, toma su bicicleta y recorre la ciudad de Gómez Palacio llevando correspondencia telefónica, bancaria y paquetería china, sin embargo, señala que aún deja cartas escritas a mano principalmente de centros de reclusión penitenciaria.

“Lo mejor que deja ser cartero son las muestras de cariño de la gente que valora este oficio por tanto año recorriendo las calles de las colonias en donde he visto crecer a los hijos de las generaciones que me tocó ver en mis inicios”.

Su padre estuvo laborando como cartero por más de 42 años, oficio que fue retomado por Eloy.



Eloy señala que este es un oficio en peligro de desaparecer.

“Ya nadie escribe una carta hecha a mano y mandada hacia algún familiar luego de que empezaron a salir las redes sociales hasta llegar a ser nulas las correspondencias de mensajería vía cartas”, agregó.

Una de las tantas experiencias, además de la infinidad de confrontaciones con ‘perros guardianes’, se le han presentado situaciones en donde se involucra para encontrar al destinatario.

“Además de las típicas broncas de los perros contra los carteros, me han llegado cartas como la de un sobre que sólo tenía el nombre completo de una persona y no tenía destinatario, preguntando con conocidos di con una señora que no sabía de sus nietos durante cuatro años, entre otros casos similares”.

Recuerda que a inicios del año hubo un mega recorte de personal a nivel nacional, del cual Eloy Luján salió librado y espera seguir ofreciendo sus servicios hasta su jubilación que en su caso, la nueva ley hizo que la fecha de su retiro sea en 10 años, que con gusto dice, los atenderá de la misma manera de hace 30 años.

