Planean incluir más vías ciclistas

Guadalajara

A pesar de la inconformidad de grupos vecinales por la construcción de vías ciclistas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), un par de proyectos ya registran avances y podría ser este año cuando se pueda concretar la inversión y su ejecución. Se trata del carril Bus Bici en los trayectos República- Hidalgo y Javier Mina-Juárez- Vallarta y de la ciclovía de avenida Arcos.

Uno de los proyectos más ambiciosos es compartir dos de las vialidades más circuladas de la ciudad para que ellas haya espacios exclusivos para automóviles particulares y otros para el transporte público y la bicicleta. Esto va a ocurrir en el corredor de avenida República e Hidalgo y el de Javier Mina-Juárez- Vallarta.

"El carril Bus Bici a lo largo de Hidalgo República hasta los corredores de la 32 y 34 y el de Vallarta-Juárez-Javier Mina que es ciclovia en el tramo de Javier Mina hasta 8 de Julio en donde coincide con que viene el servicio de transporte público subterráneo porque viene la Línea 2 abajo y este se alarga hasta la estación y a partir de 8 de Julio hacia adelante donde se integra la ruta de Trolebús, en ese tramo se genera un carril Bus Bici que es un carril de cuatro metros y 30 centímetros que es exclusivo para el uso del transporte público y la bicicleta", explicó Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ).

El corredor del Bus Bici de las avenidas Hidalgo-República tendrá una extensión de seis mil 427 kilómetros de manera unidireccional. El tramo será desde la avenida Arcos –donde se construirá una ciclovia- hasta la calle Esteban Loera –donde actualmente sigue pendiente la conclusión de una vía ciclista-.

El otro tramo que será intervenido será el corredor Javier Mina- Juárez- Vallarta. De avenida Corregidora hasta 8 de Julio se instalará una ciclovía segregada con una extensión de 3 mil 180 metros. Luego, de 8 de julio hasta avenida Arcos funcionará el Bus Bici con una longitud de 3 mil 374 metros. En dichas vialidades se construirán un total de 6 mil 554 metros de manera unidireccional, es decir, sólo se podrá andar en sentido oriente- poniente.

La circulación de la bicicletas por el Bus Bici para nada se va a aparecer lo que ocurre actualmente en el Macrobus, vía en la que constantemente se agregan los ciclistas sin tener la autorización y seguridad para poder hacerlo.

"Macrobus no es un espacio apropiado para circular en bici ¿por qué? Porque primero el ancho del carril aunque es un carril exclusivo, el ancho del carril no permite un rebase seguro y además las condiciones de un vehículo como el de Macrobus, es un vehículo que su sistema de frenado no le permite hacer frenado de emergencia", comentó Felipe Reyes.

Continuó diciendo que en el "caso de los vehículos que circulen en un carril Bus Bici donde se va compartiendo, primero, carriles más anchos: 4.30 la medida mínima y el vehículo se planea que todos los conductores tengan una capacitación sobre cómo circular con una bicicleta y la bicicleta debe tener ciertas precauciones. Además el carril en todo lo largo tiene infraestructura de cojines que obligan al autobús a ir circulando lo más cargado al lado izquierdo del carril y solamente se acerca al lado derecho en los parabuses establecidos".

Cuando el transporte público se detenga a bajar o subir pasaje, los ciclistas contarán con un espacio de 1.20 metros para rebasar, o bien, podrían esperar a que el camión siga su camino para ir detrás de la unidad de transporte público. También, la unidad del transporte público podrá rebasar a los ciclistas.

Actualmente dicho proyecto ha sido concluido y está siendo revisado por la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara para dar su autorización. Quien también realiza una supervisión al documento es la Secretaría de Movilidad (Semov).

Posterior a recibir observaciones y estas sean solventadas, el proyecto se entregará a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para que se busque etiquetar recursos y pueda ser ejecutada la obra.

Felipe Reyes Lara explicó que actualmente está concluido el proyecto para la ejecución de la ciclovia que irá en avenida Arcos desde la avenida Hidalgo hasta la calle Eclipse. Tendrá una vía por cada sentido de mil 618 metros. Se estima una inversión de alrededor de 2 millones 050 mil. Se encuentra en proceso de la gestión de recursos para que pueda ser ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

La intención del gobierno del estado es la construcción de 200 kilómetros de vías ciclistas. En proyectos de vías ciclistas primarias se contempla un total de casi 23 kilómetros, de los cuales 9.87 kilómetros registran avances de casi el cien por ciento en su conclusión y el resto es proyecto. Por otra parte, se han construido 128 kilómetros de vías secundarias.

Claves:

Vías ciclistas primarias

En proceso:

Boulevard Marcelino García Barragán

Longitud: 3.1 kilómetros

Calle Dr. Pérez Arce / Esteban Loera

Longitud: 3.33 kilómetros

Calle Silverio García / Román Morales

Longitud: 3.44 kilómetros

Total: 9.87 kilometros

En proyectos.

Corredor del Bus Bici Hidalgo-República

Longitud: 6.4 kilómetros

Corredor Javier Mina- Juárez- Vallarta

Longitud: 6.5 kilómetros

Total: 12.9 kilómetros

Vías ciclistas secundarias: 128 kilómetros

Gráfico: IMTJ

Reclamos provocan reasignación de 15 millones de pesos



Alrededor de 15 millones de pesos destinados a obras de ciclovía tuvieron que reorientarse por el gobierno del estado. Esto debido a que las obras de construcción de las ciclovias en Marcelino García Barragán, Esteban Loera, Calle Dr. Pérez Arce- Esteban Loera y Calle Silverio García-Román Morales fueron detenidas ante inconformidad de vecinos y comerciantes.



El recurso para dichas obras fue proveniente del Fondo Metropolitano 2015. Se tenía como fecha límite para su gasto hasta diciembre de 2016. Los trabajos se detuvieron ante negativa de vecinos y quedaba pendiente recurso por invertir. El dinero fue orientado a otros proyectos para no tener que regresarlo.



Joel Ruiz Martínez, director general de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) explicó que las obras tuvieron un avance significativo de hasta el 95 por ciento en las tres vías.



“Se tuvieron que reprogramar en la bolsa que nosotros tenemos del Fondo Metropolitano entre otras obras, se tuvo que repartir para salir en algunas otras obras donde así se requería. Se alcanzó a invertir en otros proyectos, como por decir de López Mateos y Periférico le dimos cinco millones”, expuso el funcionario del gobierno del estado.



Felipe Reyes Lara, director de Movilidad no Motorizada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) reconoció que las obras se detuvieron debido a la inconformidad de los vecinos. Entre las obras pendientes en las tres ciclovias son la colocación de señalética horizontal y vertical.



En el caso de la ciclovía de Marcelino García Barragán queda pendiente la demolición ubicada en la zona universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG). El proyecto es retirar dicho paso peatonal y construir un paso a nivel de banqueta.



“Es un puente desde que su inicio, los puentes peatonales se pensaron de una manera discriminatoria (…) Ese puente no tiene condiciones para prestar servicio a quienes tengan un tipo de discapacidad, no tiene rampas, no tiene nada para personas con una capacidad visual reducida, etcétera.Además es viejo, tiene una estructura que tiene casi 50 años que tiene maltrato, que sale más caro su mantenimiento y casi nadie lo usa”, dijo.



De acuerdo a mediciones realizadas por el Instituto de Movilidad y Transporte el puente es muy poco utilizado y existen complicaciones subir a esta infraestructura. Se contempla retirarlo y en su lugar instalar una infraestructura, como tipo tope que esté a la altura de banqueta. Además se contemplaba instalar cojines o reductores de velocidad previo a dicha plataforma para que los automóviles se vean obligados a bajar la velocidad.



Para cuando se puedan continuar con las obras, la SIOP deberá determinar y definir de qué bolsa se obtendrán los recursos que se perdieron por no invertirse.

SRN