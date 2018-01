Carretoneros y peatones, obstáculos para la circulación de los camiones

Monterrey

Mientras que carretoneros, motociclistas y peatones usan como paso peatonal el viaducto de la Ecovía, pasajeros reclaman más unidades, pues denuncian que siguen apretujados dentro de ellos.

La escena es muy común, pero peligrosa: un carretonero deja su unidad de trabajo en medio de los dos carriles exclusivos del sistema de transporte, a la altura de la calle Cesena y la avenida Lincoln.

Se va a buscar cartones y periódicos cruzando la avenida y dejando a su suerte por un momento su carretón.

Por otro lado, un motociclista usa de corredor vial el mismo carril sin ninguna preocupación

A más de dos años de la administración que encabezó Jaime Rodríguez y ahora a cargo de Manuel González, aparecen las carencias, pese a la requisa realizada.

Sandra López, vecina de la colonia Santa Sofía, en el municipio de García, utiliza a diario la Ecovía y describe las deficiencias.

“Es que falta mucha coordinación todavía. Hay demasiada gente, se satura, y lo que pedimos es que pasen más seguido. No pasan en las hora pico donde hay mucha gente”, señala antes de abordar uno de los camiones en la estación Lincoln.

Otra de las pasajeras es residente de García y lo que solicita es que haya más camiones, para que no haya tanto amontonamiento al entrar y salir de su trabajo.

“De repente la Ecovía se llena mucho, todo, todo, va la gente toda apretada, a veces sí (van molestos), y pues que pasen más seguido”, indica un ciudadano. García.

Para Alberto Preciado, vecino de Mitras Norte, sólo espera que compren más camiones de doble nivel para poder caber en ellos, ante la demanda por la mañana y las noches.

“Pues nada más me ha tocado una vez, subirme a esos de doble piso porque cada vez está peor, te digo, sólo me he subido en una ocasión y está bien pesado venir así dentro de los camiones rojos”, explicó.

Camiones de dos pisos, solo en horas pico

Los camiones de doble sólo operan en horas pico en el sistema Ecovía de Monterrey, indicó la empresa responsable de su funcionamiento.

Las unidades iniciaron su operación el pasado 28 de noviembre en el tramo de la estación Lincoln a la de Mitras.

Humberto Parra, representante de la empresa WrightBus International para México, informó que el funcionamiento de estas unidades es a partir de las 05:30 a las 10:00 y de 18:00 a 22:00, y no todo el día.

“Es en hora pico, es impresionante porque ven la estación Mitras a reventar, y llegan y parecen aspiradoras, hasta a la policía de la Estación (absorben)”, indicó en entrevista.

