Carreteras federales uno de los servicios más caros

Toluca

Los aumentos al peaje en las carreteras federales son innecesarios y hacen del tránsito el servicio más caro para los mexiquenses, con altos costos por cada kilómetro recorrido, cuando constitucionalmente el tránsito en México es libre, consideró el economista Eduardo Garduño Campa.

Además, al igual que la gasolina, su alza repercute de manera directa en una escalada de precios porque todo se carga al consumidor final. Los empresarios y quienes mueven sus productos por estas vialidades no asumen los costos, sino que se los cargan a quienes usan o necesitan lo que elaboran.

De manera automática, añadió, cuando sube el combustible y las cuotas de peaje, también hay encarecimiento de otras cosas porque los empresarios se niegan a arriesgarse a trasladar sus mercancías por las vías libres por cuestiones de tiempo, seguridad e integridad de su personal, ya que, de hacerlo, el costo sería mayor.

"El incremento impacta en todos los sectores, sobre todo en la clase media, que es la consumidora directa de muchos productos, como también usuarios del transporte público y para moverse de una ciudad a otra lo hacen a través de estas carreteras".

Las vialidades libres no garantizan seguridad por las condiciones que presentan, aunque en casos como la México-Toluca, la gente no tiene otra opción, a menos que quiera destinar 234 pesos diarios de casetas en la vía privada, sin tomar en cuenta el desgaste de su automóvil particular y el combustible. Esto implica erogar en el servicio 2.4 salarios mínimos.

Hay tramos demasiado caros como el nuevo de La Marquesa a Toluca, u otros donde los empresarios resultan inconscientes sin que nadie les ponga freno, como ocurre con la autopista a Ixtapan de la Sal, donde están componiendo 30 por ciento. "Sin embargo, siguen cobrando lo mismo, a pesar de la incomodidad que ellos mismos causan; no hay un descuento ni dejan libre el cobro de alguna caseta".

El universitario Eduardo Garduño Campa consideró que debe legislarse en esta materia, tomarse en cuenta este tipo de temas y no dejar en total libertad a los empresarios de hacer este tipo de cobros.

Puntualizó que también deben frenar el objetivo de buscar a toda costa un jugoso negocio y para ello o amplían el tiempo de concesión o simplemente aumentan las tarifas, bajo el argumento de que los aforos no han permitido recuperar la inversión.

MMCF