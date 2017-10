La carretera Mascota-Vallarta ha costado 55% más, por fallas

Guadalajara

Una de las obras emblemáticas de la administración de Francisco Ramírez Acuña, con Claudio Sáinz al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), fue la construcción de la vía corta a Puerto Vallarta por la sierra de Mascota y San Sebastián del Oeste, que costó más de 450 millones de pesos. A poco más de diez años de su entrada en operación, la obra le ha significado a los bolsillos de los jaliscienses alrededor de 250 millones de pesos extra.

Y se encarecerá aún más: la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública estima que la reconstrucción de la última zona dañada, en agosto pasado, significará alrededor de 35 millones de pesos más. Pero hacer el camino pavimentado seguro y técnicamente viable, llevaría otros 100 millones de pesos, de acuerdo a la versión del ex alcalde de Puerto Vallarta, y hoy diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero.

Construida a partir del año 2003, con violaciones a las leyes ambientales (la omisión de manifestación de impacto ambiental le valió sanciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), la estrategia del gobierno para evitar una licitación de la obra completa fue segmentar los alrededor de 90 kilómetros construidos (si se incluye ingresos a poblaciones y el tramo de La Estancia a San Sebastián) de manera que se pudiera entregar su ejecución constructores locales. Esto derivó en una calidad muy diversa según el tramo asignado, además de la destrucción de corredores de especies, justo en la zona con mayor diversidad biológica de Jalisco.

MILENIO JALISCO solicitó por transparencia a la SIOP un detalle de todo lo que se ha debido gastar en reparaciones de esa obra carretera. El desglose completo lo tiene el lector anexo. Al día de hoy, aunque se ha reconectado la comunicación entre la sierra y Puerto Vallarta, se ha debido construir un tramo alterno porque una zona de puentes ha sido severamente dañada con las lluvias intensas de agosto. Y así ha sido cada año. Los datos hablan por sí solos.



CLAVES



UNA CARRETERA MILLONARIA



Año 2007



1 Proyecto: aplicación carpeta y sello en Carretera Mascota-La Estancia-Las Palmas. Contrato por administración directa, Dirección de Infraestructura Carretera. Costo: $ 4’376,432 pesos



2 Conservación rutinaria subtramos 0 a 92 km. Concurso por invitación. Construcciones Once, SA de CV. Costo: $2’163,489 pesos



3 Adecuación por derrumbe tramo 22.356 km a 22.96 km. Adjudicado a Terracerías, Pavimentos y Caminos SA de CV. Costo: $6’999,996 pesos



4 Terminación tramo carretero La Estancia de Landeros a San Sebastián del Oeste, kilómetros 0 a 4.8. Adjudicación a Gal Gal Construcciones SA de CV. Costo: $12’664,570 pesos



5 Reparación de daños por huracán Henriette, tramos 18.35 km a 18.65, adjudicado a Proyectos y Construcciones Milenio SA de CV. Costo: $10’855,884 pesos



6 Reparación por daños por huracán Henriette, tramo km 18 a km 26, adjudicado a Proyectos y Construcciones Milenio SA de CV. Costo: $4’861,288 pesos



7 Reparación por daños por huracán Henriette, tramo 29 km a 31 km, adjudicación directa a Proyectos y Construcciones Milenio SA de CV. Costo: $2’779,393 pesos



8 Reparación por daños por huracán Henriette, rehabilitación de terraplenes en el tramo 26.8 km a 27.4 km, adjudicado a Servicios Constructivos de Ingeniería SA de CV. Costo: $4’392,675 pesos



9 Rehabilitación por daños por huracán Henriette, deslave en tramo 51.75 km a 51.83 km, adjudicado a Constructora DIRU SA de CV. Costo: $1’994,024 pesos



10 Mantenimiento posterior al temporal, retiro de derrumbes y limpieza. Tramos 0 a 18 km; 26 a 26.8 km, 27.4 a 29km, 31 a 41 km, 51 a 51.57 km, y 51.83 a 52 km. Adjudicado a Industria Constructora Vallartense SA de CV. Costo: 1’787,123 pesos



11 Mantenimiento posterior al temporal, trabajos de emergencia, tramo 41 a 51 km, “consistentes en terracerías, pavimentos, señalamientos y obras complementarias. Adjudicado a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $13’933,611 pesos



12 Reconstrucción en tramo 52 a 67 km, obras de terracería, drenaje, pavimentos, complementarias y señalamientos. Crédito de Banobras, adjudicación directa a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, SA de CV. Costo: $4’797,948 pesos



TOTAL DE INVERSIÓNEN 2007: 71’606,433 pesos



Año 2008



13 Mantenimiento preventivo y posterior, trabajos urgentes de reparaciones en tramo 51.5 a 52.2 km, excavaciones en corte, abatimiento de taludes, formación de bermas, reconstrucción de terraplenes, rectificación del trazo. Adjudicado a Construcciones Carreteras SA de CV. Costo: $8’742,489 pesos



14 Mantenimiento, trabajos de retiro de material producto de derrumbes, tramo 14 a 35 km (renta de maquinaria) Adjudicado a Grupo Jalisco Constructor SA de CV. Costo: $759,316 pesos



15 Obras complementarias tramo 0 a 21.1 km, municipio de Mascota. Invitación a Obras Civiles Especializadas SA de CV. Costo: $1’175,740 pesos



16 Trabajos “emergentes” entre km 0 y km 67, “retiro de derrumbes y limpieza del camino, con renta de equipo y maquinaria. Licitación pública adjudicada a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, SA de CV. Costo: $6’121,598 pesos



17 Trabajos “emergentes”: remoción de material de deslaves entre km 48 y km 50, con renta de equipo y maquinaria. Adjudicación directa a Proyectos y Construcciones Milenio SA de CV. Costo: $247,083 pesos



18 Trabajos urgentes para la extracción de derrumbes entre los kilómetros 42 y 60, con renta de equipo y maquinaria. Licitación pública adjudicada a Construcciones y Servicios Diversos GILO, SA de CV. Costo: $4’557,114 pesos



19 Trabajos urgentes para extracción de derrumbes entre kilómetros 42 y 60 (el mismo tramo de la anterior y las mismas características del trabajo). “Concurso por invitación” asignado a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara, SA de CV. Costo: $1’824,247 pesos



20 Trabajos urgentes para la rehabilitación y reparación en tramo de 34 a 35 km. Licitación pública adjudicada a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $6’541,084 pesos



21 Trabajos urgentes para la rehabilitación y reparación en tramo de 30 a 34 km (casi el mismo que la anterior). Adjudicación directa a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $2’955,808 pesos



TOTAL DE INVERSIÓN 2008: $32’924,479



Año 2009



22 Reparación de daños causados por “lluvias atípicas” entre los km 57.6 y 58, municipio de Puerto Vallarta. Adjudicación directa a Constructora BUEHNOS SA de CV. Costo: $898,883 pesos



Año 2010



23 trabajos de conservación en el tramo 53 a 53.4 kilómetros, adjudicado directamente a Constructora Autlense SA de CV. Costo: $898,878 pesos



24 Trabajos de “emergencia” para retiro de derrumbes en el tramo del km 31 al 67, adjudicada directamente a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $1’083,654 pesos



25 Trabajos de “emergencia” para retiro de derrumbes en el tramo del km 0 al 30, adjudicada directamente a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $1’105,933 pesos



26 Trabajos complementarios de rehabilitación por lluvias atípicas, entre los kilómetros 57.6 y 58. Adjudicación directa a Constructora BUEHNOS SA de CV. Costo: $1’604,177 pesos



INVERSIÓN TOTAL EN 2010: $4’692,642 pesos



Año 2011



27 Reparaciones en el tramo 53.8 a 59 km, municipio de San Sebastián del Oeste. Adjudicación directa a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $10’940,131 pesos



28 Reparaciones en el tramo 30 a 34 km, municipio de San Sebastián del Oeste. Adjudicación directa a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $250,621 pesos



29 Trabajos urgentes de rehabilitación en el tramo 34 a 35 km, municipio de San Sebastián del Oeste. Adjudicación directa a Estudios, Proyectos y Construcciones de Guadalajara SA de CV. Costo: $1’908,297 pesos



30 Reconstrucción de puentes vehiculares sobre el camino, kilómetros 70.5, 71.5 y 74. Adjudicado directamente a Servicios Constructivos e Ingeniería SA de CV. Costo: $6’287,390 pesos



31 Reconstrucción de puentes vehiculares kilómetros 70.5, 71.5 y 74 (misma zona de anterior contrato), diseño estructural. Adjudicación directa a ASESDYS SA de CV. Costo: $150,800 pesos



32 Reconstrucción de puentes vehiculares kilómetros 70.5, 71.5 y 74 (misma zona de anterior contrato), diseño estructural. Adjudicación directa a ASESDYS SA de CV. Costo: $75,400 pesos



33 Reconstrucción de puente vehicular La Colorada, km 74. Adjudicación directa a Servicios Constructivos e Ingeniería SA de CV. No ha sido formalmente entregada la obra. Costo: $6’045,465 pesos



34 Reconstrucción del Puente Vehicular Las Palmas y obras complementarias, ubicado en el km 70.5. Adjudicación directa a ALDSANBM Constructora SA de CV. Costo: $11’404,856 pesos



35 Reconstrucción de puentes vehiculares en km 70.5, 71.5 y 74, etapas uno a tres y subtramo Las Palmas- Puerto Vallarta, etapa uno. Concurso por invitación adjudicado a Servicios Constructivos e Ingeniería SA de CV. Costo: $4’997,145 pesos



36 Reconstrucción de puentes vehiculares en km 70.5, 71.5 y 74, etapas uno a tres y subtramo Las Palmas- Puerto Vallarta, etapa dos. Concurso por invitación adjudicado a Rizo y García SA de CV. Costo: $3’018,339 pesos



37 Reconstrucción de puentes vehiculares en km 70.5, 71.5 y 74, etapas uno a tres y subtramo Las Palmas- Puerto Vallarta, etapa tres. Adjudicación directa a Ignacio Salvador Betancourt Torres. Costo: $1’116,882 pesos



INVERSIÓN TOTAL EN 2011: 45’195,329 pesos



Año 2012



38 Acciones complementarias de conservación periódica y reconstrucción, de km 65 km 85, adjudicado a Constructora CADAMU, SA de CV. Costo: $104,910 pesos



39 Acciones complementarias, construcción de gaviones, km 52.6, adjudicada directamente a EMPOAI SA de CV. Costo: $773,448 pesos



40 Reconstrucción de camino, terraplenes para instalar gaviones en km 56.85. Adjudicación directa a Grupo de Ingeniería en Infraestructura Básica y de Comunicación SA de CV. Costo: $1’367,184 pesos



41 Reconstrucción de terraplenes, km 51.6, primera etapa. Adjudicación directa a MICA, Empresa de Ingeniería, Construcción y Arquitectura, SA de CV. Costo: $1’068,985 pesos



42 Reconstrucción de terraplenes, km 51.6, cuarta etapa. Adjudicación directa a Grupo de Ingeniería, en Infraestructura Básica y de Comunicación SA de CV. Costo: $1’184,821 pesos



43 Reconstrucción de terraplenes, km 51.6, segunda etapa. Adjudicación directa a EMPOAI, SA de CV. Costo: $1’018,249 pesos



44 Reconstrucción de terraplenes, km 51.6, tercera etapa. Asignada (en delante no se precisa el esquema) a CORGOVA Construcciones SA de CV. Costo: $2’195,717 pesos



45 Reconstrucción de terraplenes, km 51.6, quinta etapa. Asignada a MICA, Empresa de Ingeniería, Construcción y Arquitectura, SA de CV. Costo: $1’881,313 pesos



46 Pavimentación del km 43 al km 48; asignado a MICA, Empresa de Ingeniería, Construcción y Arquitectura, SA de CV. Costo: $1’202,095 pesos



47 Reconstrucción de tramos carreteros dañados por el huracán Jova (no precisa tramo), tercera etapa. Asignado a Pacher Pavimentos SA de CV. Costo: $4’000,620 pesos



48 Reconstrucción por Jova, primera etapa. Asignado a EMPOAI SA de CV. Costo: $3’999,462 pesos



49 Reconstrucción por Jova, segunda etapa. Asignado a Grupo de Ingeniería en Infraestructura Básica y de Comunicación SA de CV. Costo: $3’998,305 pesos



50 Reconstrucción por Jova, cuarta etapa. Asignado a Pavimentos y Terracerías LMS, SA de CV. Costo: $3’997,731 pesos



51 Reconstrucción por Jova, quinta etapa. Asignado a Edificación y Pavimentación Internacional, SA de CV. Costo: $3’999,169 pesos



52 Conservación carretera, obras complementarias, km 68 a km 88.5. Asignado a Karol Urbanizaciones y Construcciones, SA de CV. Costo: $309,743 pesos.



INVERSIÓN TOTAL EN 2012: 31’101,752 pesos



Año 2013



53 Reconstrucción de las calles Hidalgo y López Cotilla en ingreso de la carretera Mascota-Las Palmas (sic), Puerto Vallarta. Licitación pública adjudicada a Govarmex Construcciones, SA de CV. Costo: $4’269,059 pesos



Año 2014

54 Obras complementarias pavimentación carretera Ixtapa-Las Palmas, asignación directa a Constructora VIFEG, SA de CV. Costo: $1’344,256 pesos



Año 2016

55 Reconstrucción de carretera Mascota-Las Palmas. Licitación adjudicada a Estuco, SA de CV. Costo: 20’536,222 pesos



GRAN TOTAL 2007-2016: $243’670,707 PESOS



Año 2017



56 Reconstrucción de tramo destruido tramo Las Palmas-La Estancia. Licitación pendiente de publicarse. Costo estimado: 35 millones de pesos



57 Estimado de costo de reconstrucción total de la carretera: 130 millones de pesos



FUENTES: Procedimiento de transparencia de MILENIO JALISCO ante la SIOP (solicitud de información 03928517, expediente 126572017-INFO)

