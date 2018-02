Ventana al universo: Carreras de piedras. Death Valley National Park 2/5

Calificado como fenómeno sobrenatural donde se involucraba al magnetismo de la Tierra o a influencia de seres extraterrestres, el movimiento de las piedras, que además dejan su rastro marcado en el inmenso lago seco en el que se encuentra en un valle a 1600 metros sobre el nivel del mar, dentro de Death Valley National Park, no es otra cosa que durante la temporada de invierno y cuando en este se forma hielo bajo las rocas al quebrarse el hielo éstas se deslizan en patrones totalmente aleatorios.

Llegar al lugar donde esto es observable o notorio no es fácil, desde el oasis del Furnace Creek son dos horas de carretera y otras dos de camino rústico donde se requiere de un vehículo 4x4. Verdaderamente casi fuera del alcance de la civilización.

Desde que escuché, hace muchísimos años, acerca del fenómeno de las rocas en movimiento, quedé fascinado por intentar algún día ir a conocer el lugar. Hace cinco años estuve cerca, pero los Guardias de Parques Nacionales me dijeron que no fuera sin un 4x4 o solo, en verano la temperatura es generalmente un promedio de una mínima de 38° C y máxima de 52°C. La explicación que me dieron fue que ellos no irían allá sino hasta el invierno, por lo que, en caso de quedarme varado en esas condiciones podría pasar lo peor. Así que, aprovechando un viaje a Las Vegas, que a mí en lo personal no me gusta, renté un jeep y me fui en invierno, para aprovechar, me dije, y hacer algunas imágenes astronómicas, pero estas últimas quedan postergadas porque estuvo nublado prácticamente todo el tiempo.

Hice varias imágenes de esta increíble laguna y sus rocas caminantes que, a pesar de su enorme tamaño, solo en la playa del Sur se da el fenómeno, con el nombre de The Racetrack Playa, más que apropiado para al menos esta y otras imágenes similares.

Dejo entonces esta, de una de las carreras más reñidas que se puede observar en él lugar.

