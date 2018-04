Sin avances, caso de sacerdote asesinado en Tlajomulco

Guadalajara

Aunque la Fiscalía General del Estado ha sostenido contacto con la iglesia católica en Guadalajara por el asesinato del sacerdote Juan Miguel Contreras, atacado a balazos en su parroquia en Tlajomulco, hasta este domingo la corporación aún no había reportado avances oficiales en la investigación de este caso, según lo dijo el Cardenal tapatío, Francisco Robles Ortega.

“Hasta ahorita no me han reportado ningún avance, ninguna posible hipótesis, nada… estamos a la espera”, informó el Arzobispo luego de oficiar su misa dominical en la Catedral Metropolitana.

En lo que va del mes de abril, tres sacerdotes han sido asesinados en México. El primer caso conocido fue el de Rubén Alcántara, quien fue atacado a golpes y puñaladas por un sujeto dentro de su parroquia, en la Ciudad de México, el 18 de abril. Dos días más tarde, también dentro de su parroquia, en Tlajomulco, Juan Miguel recibió una agresión directa, y aunque paramédicos intentaron reanimarlo, falleció. El último caso fue el del padre José Moisés Fabila, quien fue secuestrado en Cuernavaca el 3 de abril, el día 22 del mismo mes su cuerpo fue hallado en una construcción.

Robles Ortega, también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, admitió que estos hechos continuos despiertan alertas en la iglesia del país: “Esos tres casos de los sacerdotes muertos de forma violenta, pues como que sí nos hacen preguntarnos (…) esto despierta una gran inquietud, una gran sensibilidad sobre todo en la comunidad católica”. Añadió que en los tres casos cada autoridad debe investigar y procurar que se haga justicia.

Detalló que debido al clima de inseguridad que padece México, las parroquias han implementado acciones para brindar mayor vigilancia y prevenir, sobretodo robos: “eso ya tiene tiempo que se viene implementando, porque sin haber actos de violencia directa, como la que tuvimos hace ocho días, sí hay actos de vandalismo. Sí hay gente que viola puertas, ventanas, seguros, en los templos, como para buscar robar algo material que les signifique a ellos una posibilidad de vender y de tener un ingreso”.

Dijo que aunque han denunciado atracos, no les han informado resultados, “todos los casos se denuncian, pero no he tenido reporte de detenidos”, afirmó.

Por último, el purpurado lamentó el “vacío de autoridad” que se vive en temporada de elecciones, cuando los gobernantes se enfocan en apoyar a sus partidos, o buscar otros puestos, y “relajan” el servicio de seguridad que deben brindar a los ciudadanos.

El Cardenal comentó que próximamente se reunirá con algunos candidatos a elección popular en Jalisco que han buscado acercarse con él. De entre los solicitantes el Cardenal destacó a Enrique Alfaro, abanderado de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

