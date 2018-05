Lamenta Cardenal omisiones para resolver asesinatos

Guadalajara

A propósito del aniversario 25 del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, el Cardenal tapatío Francisco Robles Ortega, lamentó que en México exista una "cultura política" de omisión ante este tipo de hechos y su esclarecimiento.

"En cada momento que hay un asesinato de una persona pública, de una persona que tiene trascendencia en la sociedad, es tradición que la autoridad promete ir hasta las últimas consecuencias, dar con el responsable y aplicar toda la ley. Eso es su dicho, pero es costumbre que en ninguno de los casos se llegue a eso", dijo este domingo, destacando que generalmente en estos casos reina la impunidad y los asesinatos no se esclarecen.

Sobre la supuesta propaganda política de un partido que se había estado repartiendo e involucraba a la Virgen de Guadalupe, el purpurado recordó que los políticos involucrados en ella ya se deslindaron de la misma, y condenó que se utilice la imagen de la Guadalupana con estos fines de separación y guerra sucia.

"No es justo, no estamos de acuerdo como Episcopado, como iglesia católica, que se denigre a la santísima virgen, la imagen de la santísima Virgen de Guadalupe, cuando ha sido todo lo contrario en la historia de nuestra nación (...) no es justo que se tome este signo sagrado, como es la sanísima Virgen de Guadalupe, para impulsar una división entre nosotros los mexicanos, para denostarnos, para ofendernos", señaló.

Este domingo el Arzobispado en Guadalajara llevó a cabo la ordenación de 34 nuevos sacerdotes y 14 diáconos, en una ceremonia celebrada en el Santuario de los Mártires.

Allí, Robles Ortega destacó que su responsabilidad es, en su grado de participación en la iglesia, asumir su identidad y a partir de ella, ser fieles en el cumplimiento de su misión.

SE REÚNE CON ALFARO

El Cardenal compartió que tal como ya se había acordado, la semana pasada se reunió con el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez. Contó que en la reunión los acompañaron los obispos de la provincia de Guadalajara -de Colima, Autlán, Ciudad Guzmán, Tepic, El Nayar, San Juan de los Lagos y Aguascalientes-, que se encontraban en la ciudad al momento del encuentro.

Robles detalló que Alfaro expuso a los clérigos las mayores urgencias que detecta en Jalisco y sus propuestas para resolverlas.

A su vez, los obispos le externaron las necesidades de cada región y comunidad que representan. Dijo que se acordó además sostener una comunicación constante en caso de que el emecista llegue a la gubernatura.

GPE