Pide Cardenal investigar incendios en áreas naturales

Guadalajara

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega se pronunció por que las autoridades investiguen y apliquen la ley ante la presunción de incendios provocados en áreas naturales, que han consumido cientos de hectáreas en los últimos días.



“De los incendios, sí, yo he escuchado que son eventos provocados por la voracidad de los desarrolladores de habitaciones nuevas, pero eso se dice. Yo pienso que toca a las autoridades ir a fondo y analizar si esto es provocado, si esto es causado por intereses de algunos particulares. Yo creo que tendrían que llegar a fondo en la aplicación de la ley”.



El líder católico dijo que si fuera el caso, es injusto permitir tal daño a la naturaleza que es también un daño a salud de la población.



Por otra parte, ante la evacuación de 3 mil personas tras la fuga de combustible en una toma clandestina de Pemex, Robles Ortega coincidió en que pudo haber detrás autoridades coludidas.



“Es un tema que no es nuevo. Sabemos que es un tema que se viene, por así decir, evidenciando cada vez más. La magnitud de este tema se viene evidenciando cada vez más, de tal manera que podemos decir, independientemente de las investigaciones, que no se pudiera dar un fenómeno de esa magnitud de esas proporciones si no es con la complicidad de las autoridades, pero más no puedo decir porque no me consta”, apuntó.



ROBO TEMPLO EN SAN JUAN DE LOS LAGOS

La Iglesia tampoco se salva de la inseguridad. Ante el robo sufrido esta semana en el templo de San Juan de Los Lagos, el cardenal indicó que algunas parroquias han optado por invertir en circuitos cerrados, otras en adoptar medidas de vigilancia con apoyo de los fieles o restringir el horario en que están abiertos los templos.



Indicó que no se tiene ningún tipo de convenio especial con las autoridades, y que la seguridad se da igual que en el resto de las comunidades. En su caso, la iglesia presenta las denuncias de robos. Robles confió en que el obispo de aquella diócesis haya decidido lo conducente.

MC