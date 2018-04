Guadalajara albergó caravana de migrantes más grande en la historia

Guadalajara

El cansancio los venció y se rindieron al sueño velados por el Cristo que custodia, desde lo alto del altar, el templo de Nuestra Señora del Refugio ahora convertido en improvisado albergue que dio cobijo a migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, que arribaron a Guadalajara la tarde del pasado martes.

Eran más de 600 personas (615 según el registro levantado por la Casa del Migrante El Refugio y la Federación de Estudiantes Universitarios): sin duda, la caravana más grande en la historia que ha llegado a esta ciudad proveniente de Centroamérica, asegura el padre Alberto Ruiz Pérez, responsable de este albergue, espacio que al ser insuficiente obligó a despejar las bancas de la iglesia, de la cual tomó el nombre en 2014.





Ya prestos, todos esperaban la indicación para proseguir su viaje. Aunque apenas descansaron un día, ayer sus caras ya eran otras, tras hidratarse, comer y descansar sobre las colchonetas y cobijas tendidas en el suelo, que llenaron casa y templo, ubicados en las faldas del Cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque.

Irineo Mujica, coordinador de la Caravana del Viacrucis Migrante, explicó que buscan llegar a la frontera norte antes del 24 de abril. En el camino muchos se han quedado. Estima que eran 1,700 personas las que partieron el pasado Domingo de Ramos, de Tapachula. No por las inclemencias del estado del tiempo, ni por la enfermedad, que le ha caído a uno sí y a otro también. Él afirma que lo más duro de la travesía es "la amenaza de Trump para frenar la caravana". Así, algunos se han dispersado. (Anoche se apostaron en Washington y Federalismo para esperar el tren. Foto: Fernando Carranza)

Por eso todos tienen apuro en llegar. Y ni las ampollas, ni la piel requemada por el sol que les ha tupido en los últimos días, los detiene. Ayer mismo, buena parte del grupo, la mayoría varones, volvió a emprender la caminata. Bajaron del cerro a la avenida Gobernador Curiel para seguir hasta circunvalación Washington y Federalismo. Salvo algunas patrullas de Tlaquepaque no hubo quién se acomidiera en la gran ciudad, a darles aventón al punto donde aguardarían para volver a treparse al lomo de La Bestia.

-¿A qué hora pasa el tren? Nadie lo sabe con precisión.

El Refugio

Sandra se cura los pies sentada sobre el suelo donde ve a los niños jugar la Víbora de la Mar, una ronda infantil que les enseñan jóvenes del programa Letras Libres. La mujer de 27 años dejó a sus hijos gemelos en su natal Honduras para ir a Tijuana, pues "ya no es posible vivir en mi país, estamos amenazados... Si quieren ser tu dueño, son tu dueño. Eso o te matan". Y ella es la que debió irse. Considera a la que viajan con niños y bebés: 92. Ahora su único propósito es "trabajar duro".

(Voluntarios apoyaron y pasaron la jornada con los niños viajeros. Foto: Nacho Reyes)



Luis en cambio, viaja con su mujer y su bebé de once meses. La niña está enferma "de empacho". No es fácil, relata, pero dejarlas no era opción: "la violencia es peor".

Desde ayer, la caravana de migrantes recibió apoyo de varias instancias y dependencias de gobierno, con más buena voluntad que coordinación, ante el evidente gran número. No faltó comida, que se repartió en todo momento y sin restricción de horario. Llegaron donativos con víveres y sobre todo, mucha ropa usada. Vecinos de la zona también se acercaron a donar algo.

(En un albergue de Tlaquepaque se les ofreció techo y comida por una noche. Foto: Nacho Reyes)



Los médicos de la Secretaría de Salud Jalisco otorgaron 113 consultas. Sobran los enfermos de males respiratorios y gastrointestinales, algunos deshidratados, pero nadie en peligro por ahora. Encontraron pacientes que ya se sabían con diabetes, les hicieron pruebas de glucosa y dieron medicamentos. También trataron a 18 personas con inoportunos piojos y ofrecieron pruebas rápidas de VIH.

Jóvenes de la Universidad de Guadalajara y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se hicieron cargo del reparto de alimentos, y de organizar otras acciones. Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y de Tlaquepaque; también estuvieron presentes en apoyo a la Casa del Migrante y tramitaron boletos de camión para enviar a mujeres y niños vía terrestre rumbo a Mazatlán, su siguiente parada.

Evelin tiene 21 años y viaja con una amiga con la meta de llegar a trabajar en la frontera. Cruzar a Estados Unidos no es su prioridad, pero quiere estar cerca cuando sea necesario. Tijuana es mejor lugar para ella que su pueblo hondureño. Allá dejó a su pequeño de nombre Jesús, a cargo de su madre. Espera mandarles dinero pronto.

LGBTT

Un grupo de la comunidad LGBTT se destaca en el contingente. Recibieron acomodo para pernoctar en la planta alta del templo. Las mujeres transexuales son reacias a compartir su testimonio. Gema, representante de Diversidad sin Fronteras, señala que algunas buscan pedir refugio en los Estados Unidos, y la situación legal es delicada, por lo que se les ha recomendado sigilo. Mejor no hablar con la prensa. Confirma lo que dice "ya es sabido": vienen huyendo de la doble violencia de sus comunidades, de los grupos criminales y de los que les hostigan por su identidad. Su sueño es igual al del resto: seguir el viaje y encontrar un mejor lugar para vivir. Con ese anhelo, el resto de la caravana se despedirá hoy de Guadalajara.

SRN