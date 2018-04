Se alista a partir caravana de migrantes más grande en la historia

Guadalajara

El cansancio los venció y se rindieron al sueño, velados por el Cristo que custodia desde lo alto del altar. El templo de Nuestra Señora del Refugio, fue convertido en improvisado albergue para dar cobijo a migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, que cumplen 24 horas de estancia en Guadalajara.

Son 615 personas según el registro levantado por la Casa del Migrante: la caravana más grande en la historia que ha llegado a esta ciudad proveniente de Centroamérica, asegura el padre Alberto Ruiz Pérez, responsable del albergue, espacio que al ser insuficiente obligó a despejar las bancas de la iglesia.

Ya prestos, todos esperan la indicación para proseguir su viaje. E incluso partir esta misma tarde. Aunque apenas descansaron un día, las caras ya son otras tras hidratarse, comer y descansar sobre colchonetas y cobijas tendidas en el suelo.

Irineo Mujica, coordinador de la Caravana del Viacrucis Migrante, explicó que buscan llegar a la frontera norte antes del 24 de abril. En el camino muchos se han quedado. No por las inclemencias del estado del tiempo, ni por la enfermedad, que le ha caído a uno sí y a otro también. Él afirma que lo más duro de la travesía es “la amenaza de Trump para frenar la caravana”.

Por eso todos tienen apuro en llegar. Y ni las ampollas ni la piel requemada por el sol que les ha tupido en los últimos días, los detiene.

Sandra se cura los pies sentada sobre el suelo donde ve a los niños jugar la Víbora de la Mar, una ronda infantil. Dejó a sus hijos gemelos en su natal Honduras para ir a Tijuana, pues “ya no es posible vivir en mi país, estamos amenazados”. Su único propósito es “trabajar duro”.

Luis en cambio, viaja con su mujer y su bebé de once meses. La niña está enferma “de empacho”. No es fácil, relata, pero dejarlas no era opción: “la violencia es peor”.

Desde ayer, la caravana de migrantes recibió apoyo de varias instancias y dependencias de gobierno, con más buena voluntad que coordinación.

Hoy médicos de la Secretaría de Salud Jalisco continuaron dando consultas –sobran enfermos de diarreas y males respiratorios- y otorgando medicamentos; mientras jóvenes de la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se hicieron cargo del reparto de alimentos, que fue sobrado, y de organizar otras acciones.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y de Tlaquepaque y también estuvieron presentes en apoyo a la Casa del Migrante. Y hasta vecinos de la zona acudieron a donar ropa y zapatos.

Ahora sigue aguardar a La Bestia para treparse y continuar el viaje con parada siguiente en Mazatlán. Se buscaba apoyo para conseguir boletos de camión para enviar a algunas mujeres con niños.

GPE