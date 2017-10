Agua de lluvia es parte de la solución del abasto

Guadalajara

Investigadores de la Universidad de Guadalajara insisten que el sentido común y el conocimiento científico demuestran que “cosechar” agua de lluvia es una alternativa para que la ciudad recupere su sostenibilidad en el abastecimiento del recurso, pero los poderes fácticos y los gobiernos y organismos operadores del Área Metropolitana de Guadalajara persisten en negarlo.



Fernando Córdova Canela, director general de la sede UdeG del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables del Conacyt, y Arturo Gleason Espínola, investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), afirmaron que hay condiciones naturales para que las autoridades municipales y estatales generen normas encaminadas al aprovechamiento del agua pluvial.



“Existen las condiciones para generar un estándar de captación de agua de lluvia. Esto implica no sólo leyes, ordenamientos municipales o estatales, sino la generación de normas oficiales, el ordenamiento de la cadena productiva, la incorporación de otros actores que necesariamente irán incentivando y fortaleciendo esto en lo local.

Creemos que es un trabajo de largo aliento, pero sí es alcanzable, porque se ha hecho en otros países, es una cuestión de organización y voluntad”, dijo Córdova Canela.



Por su parte, Gleason Espíndola, miembro de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, resaltó: “desde la universidad estamos generando la experiencia y los conocimientos, pero no tienen mayor relevancia si los entes públicos no se interesan. Necesitamos, primero, voluntad y después, sentarnos a trabajar para estipular una ruta crítica y transitar de un modelo que se basa sólo en redes de agua potable y presas, a un modelo que no dependa tanto de éstas”.



Paradójicamente, es la misma Comisión Nacional del Agua la que ha tratado de incorporar sistemas de captación de lluvia en zonas rurales; también lo hace el gobierno de la Ciudad de México. Gleason Espíndola dio a conocer un prototipo de captación de lluvia en una casa: 53 mil litros de agua, 40 por ciento de la demanda de agua de un año.



“La calidad del agua es aceptable para consumo humano debido a los sistemas de limpieza natural y filtración, además de que el usuario ahorró mil 232 pesos al no utilizar la red del SIAPA durante cinco meses y evitar la compra de garrafones comerciales”, añadió.



La siguiente semana se realiza el Congreso Nacional de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en el CUAAD, con 36 ponencias e invitados de Japón, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Colombia, Brasil y México (ver amscall.org.mx/congreso).

SRN