La Capilla Alfonsina de la UANL lleva los clásicos literarios al sistema Braille

Abierto en la página 61 El Sol de Monterrey, una de las obras icónicas de Alfonso Reyes, espera ser transcrito al sistema Braille en su totalidad. Junto con este libro, el personal de la Sala Tiflotécnica de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está a la tarea de llevar obras literarias al sistema de escritura táctil.

El proyecto inició en la jornada por la inclusión en el Día Internacional del Libro, con apoyo de jóvenes de la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano y personal de la Sala Tiflotécnica.

Se inició la transcripción de La estación violenta, de Octavio Paz; Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco y El Sol de Monterrey.

“Fue la celebración del Día del Libro en una jornada por la inclusión, dando la importancia al sistema de lectoescritura en Braille”, señala Leticia Garza Moreno, jefa de servicios al público de la Capilla Alfonsina. Llevar las obras literarias al sistema Braille no es tarea sencilla. El proceso enfrenta a transcribir palabras complejas y frases, aunado a que aumenta considerablemente el volumen de páginas impresas. Javier Rodríguez Martínez, encargado matutino de la Sala Tiflotécnica en la Capilla Alfonsina de la UANL, es quien realiza este proceso apoyándose en su máquina de mecanografiado Perkins. Por la tarde, Delfino Ojeda es quien hace las correcciones necesarias.

“Con la transcripción de El Sol de Monterrey sí me he topado con palabras complejas, que antes no había escuchado. A pesar de la antigüedad del libro su lectura ofrece palabras muy profundas y que lleva su tiempo llevarlas al Braille”, apunta en entrevista.

Al momento casi se ha culminado la transcripción de La estación violenta, mientras que se lleva un 20 por ciento con Las batallas en el desierto. Actualmente se trabaja en la obra de Alfonso Reyes, que lleva la mitad del proceso.

Se contempla que la transcripción de obras literarias al sistema Braille sea una actividad permanente en la Sala Tiflotécnica.

La Sala Tiflotécnica ofrece servicios de lectura a través de diversos software así como de impresión y traducción de textos al Braille. Ofrece su entrada gratuita de lunes a viernes, en horarios de 8:00 a 22:00.