Inicia capacitación para las calandrias eléctricas

Con una duración de 45 horas divididas en cuatro módulos, los conductores de las calandrias recibirán capacitación en temas como turismo, la operación del vehículo, movilidad y conducción, posteriormente, recibirán una constancia que los acreditará como operadores de estos vehículos que han resultado polémicos en Guadalajara.

Según lo informó la titular de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara, Marilyn Gómez Pozos, la preparación para los calandrieros se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de la Ciudad y en ella participarán funcionarios municipales, estatales y el creador del carruaje elegido para esta nueva etapa de las calandrias en la capital de Jalisco.

“Estamos hablando de casi 30 personas que son los que van a recibir esta primera capacitación y estamos hablando que en el primer módulo será en el tema de turismo, en ese nos estamos apoyando obviamente con la dirección de turismo del ayuntamiento y se van a tocar temas como los puntos de interés en la ciudad, monumentos históricos, fechas importantes, personajes de los barrios y otros”, señaló la funcionaria.

Este primer módulo constará de cinco días de duración y permitirá a los calandrieros ampliar su dominio sobre el conocimiento cultural e histórico de la ciudad para de esta manera poder transmitirlo a los visitantes que son también usuarios de las calandrias.

El segundo módulo estará enfocado en los temas relacionados a la operación del vehículo y en éste, se van a abordar temas como el cuidado y los manejos del vehículo así como un conocimiento general del mismo y sus partes, “los operadores tendrán que tener pleno dominio de lo que tiene que ver con la recarga de la batería de las nuevas calandrias, el poder constatar el nivel de carga que tiene cada una de estas” y demás información qué se encargará de impartir Alfonso Hernández quien colaboró con la elaboración del vehículo prototipo.

El tema de movilidad no estará exento de estas capacitaciones dado que la calandria convive a diario y lo seguirá haciendo, con peatones, automóviles, motocicletas y bicicletas, razón por lo cual la Secretaría de Movilidad tendrá una colaboración en este qué será el tercer módulo de capacitación a los operadores, que recibirán información fundamental para el trámite de la licencia correspondiente, además de infraestructura peatonal, cultura vial y atención a personas con discapacidad.

El último módulo estará destinado de manera exclusiva en la conducción del vehículo, en el cual además de funcionarios tambiénparticipará el desarrollador del prototipo, Alfonso Hernández, de nueva cuenta, así como un instructor de manejo que durante cuatro días realizarán pruebas talleres y brindarán información para que el calandriero tenga un dominio total de la unidad.

A partir de la conclusión de estos cursos el ayuntamiento emitirá una constancia y de esta manera comenzarán a operar las seis primeras calandrias impulsadas por motor eléctrico, “al mismo tiempo que les entregamos el manual sobre los cursos que tomarán, van a estar recibiendo una constancia del ayuntamiento que da garantía de que recibieron la capacitación necesaria para poder salir a circular con estas nuevas calandrias”, señaló Marilyn Gómez.

En cuestión administrativa, la funcionaria explicó que de los 39 propietarios de calandrias registrados en Guadalajara, aún hay 9 que se niegan a firmar el comodato con el que acuerdan el cambio de operación del carruaje de tiro con el uso de caballo, al de motor eléctrico, “lo último que se ha platicado con ellos es que ellos se quieren esperar ya hasta el último momento una vez que estén las calandrias eléctricas, entonces decidir si las quieren o no las quieren, eso es lo que proponen”.

Lo anterior se trata de una petición a la cual no han recibido una afirmativa por parte del municipio, debido a que existe un plazo para firmar este acuerdo y en caso de vencimiento el municipio podría emitir una convocatoria para otorgar esos permisos a un tercero interesado, mientras tanto se llevan a cabo pláticas entre autoridades municipales incluidos la síndico Bárbara Casillas y el presidente interino Enrique Ibarra con los calandrieros que aún no firman.

Con la operación de los nuevos carruajes el ayuntamiento asegura que no se modificarán las rutas ni los paraderos ya establecidos, aunque no descartan que se abran dos nuevos puntos a los que ya existen en la rotonda, frente a Palacio Municipal, en la zona de los dos templos y San Juan de Dios, entre otros, “no contemplamos que haya ninguna modificación incluso se ha hablado de la habilitación de dos lugares nuevos para poder expandir esta actividad, en ese aspecto creo que no tendremos ningún problema y ya en su momento todos estos lugares de descanso contarán con electrolineras para el abasto de las baterías cuando las calandrias no estén en servicio y puedan estar recargando”

Sobre el resguardo de las calandrias, la titular de la unidad de protección animal indico que permanecerán bajo custodia del ayuntamiento, lo cual consideró que no se trata de una restricción para los operadores, sino que servirá como un beneficio porque cualquier cosa que le llegue a ocurrir a los vehículos durante la noche que es cuando los resguardará el municipio, será responsabilidad de la autoridad y la recarga con la que serán nutridas las baterías, también correrá por costo del ayuntamiento, “entonces puede ser benéfico para su bolsillo ya les estaremos informando cuál será el lugar en donde se van a resguardar, pero buscamos que sea aquí en la zona centro para que no se les complique en ningún momento la jornada laboral”, explicó la titular de la Unidad de Protección Animal.

Los calandrieros tendrán que respetar algunas reglas básicas para que su concesión no esté en riesgo entre ellas, que no deberán conducir bajo los influjos de algún enervante o en estado etílico, además de mantener una conducta adecuada y no se podrá prestar la calandria a nadie que no esté facultado para la operación de la misma con la acreditación correspondiente.

Los calandrieros serán responsables de la tramitación de placas para la operación de estas carrozas, aunque sí recibirán un acompañamiento del ayuntamiento para realizar dicho proceso ante la Secretaría de Movilidad y además, el gobierno municipal se encargará de la contratación de un seguro de cobertura amplia, aunque hasta el momento no se determina cuál será la empresa aseguradora con la cual se firma el acuerdo.

Por otra parte, la alimentación de batería se contempla que no representará mayor complicación, pues el modelo que utilizarán las calandrias son compatibles con cualquier conexión de 110 voltios, es decir como un enchufe de casa, pero además también pueden ser abastecidas en electrolineras como las de los vehículos eléctricos.



