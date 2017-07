Plan Integral del Cañón de Fernández no tendrá cambios

Durango, Durango

El Plan Integral de Manejo del Cañón de Fernández, tiene su fundamento en un decreto aprobado en el año 2004 (en la administración del entonces Gobernador José Ángel Guerrero Mier) y que desde esa fecha no se había publicado.

Por lo que al hacerlo, tomó de sorpresa a muchos organismos que piensan no se les tomó en cuenta para su integración, pero la realidad es que sólo se dio paso a algo que se encontraba estancado desde hace más de 12 años.

Así lo señaló el Diputado Gerardo Villarreal Solís, Presidente de la Comisión de Ecología del Congreso de Durango, quien apuntó que en aquellos años, la facultad para emitir este tipo de iniciativas competía exclusivamente al Gobernador del Estado.

Situación que hoy ha cambiado y cualquier organismo o particular, puede presentar una iniciativa al respecto con el aval de un consenso.

"El conocimiento que tenemos es que se acaba de hacerse la publicación del Plan Integral de Manejo del Cañón de Fernández como área protegida, un decreto emitido como tal en el 2004, donde se establecieron polígonos núcleos para decretar estas áreas en la naturaleza".

"Tenemos entendido que la organización ProDefensa del Nazas tiene inconformidad al manifestar que no se documenta o estipula que el cambio de uso de suelo representa un riesgo para la reserva".

"Sin embargo el área protegida como tal, maneja que no se puede hacer ninguna construcción, obra o actividad que ponga en detrimento el ecosistema y biodiversidad vegetativa o fauna y sería ilógico que un Plan Integral de Manejo fuera contra lo que indica esta misma denominación", apuntó el legislador.

De igual forma, expresó que recientemente el convenio que se tenía con una asociación para el manejo de este parque, se retiró, y la atribución regresa a la Secretaría de Recursos Naturales.

"Por lo que nosotros creemos que más que un tema de carácter legal, se trata de quién puede más sobre el control del Cañón de Fernández".

"Pero no debemos olvidar que una reserva natural no es propiedad de nadie, sino de todos y el gobierno es quien debe vigilar que estas áreas estén siendo manejadas conforme a las disposiciones.

Agregó que a pesar de no tener aún el documento, tiene toda la intención de presentar una contrainiciativa específicamente para las áreas núcleo de la zona protegida, porque con el transcurso de los años, aún y cuando se tenía un decreto, no se había publicado el Plan de Manejo y obviamente hubo áreas y regiones que ya fueron utilizadas para cosas distintas, por lo que ya no pueden ser consideradas como áreas protegidas.

