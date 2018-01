Impiden a cañero sacar su cosecha en camiones

Guadalajara

Quejas y reclamos le llovieron ayer al presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del Macrolibramiento, además de la inseguridad las fallas y omisiones en la construcción de esta vía de comunicación salieron a relucir.



Desde hace más de cinco años un productor de caña de azúcar del municipio de Tala, Jalisco reclama que le pongan un puente más alto para poder sacar su cosecha.



Con la construcción de este vía de comunicación a este productor, que tiene su rancho en el poblado de San Ignacio Carboneras, le dejaron un puente muy pequeño para poderse sacar su cosecha, pero no pueden salir los camiones de caña de azúcar.



La empresa responsable de la obra construyó un puente de 5 metros de ancho por 3.50 metros de alto para que pudiera comunicarse en el kilómetro 73, pero la altura mínima para que los camiones de caña de azúcar puedan salir es de 5 metros de ancho por 5.50 metros de altura, es decir faltan dos metros de altura al puente.



"Yo tengo que sacar mi caña de azúcar y molestar a los vecinos, tengo que pagarles para poder salir y tengo que andar rodeando y molestándolo", dijo Jorge Isaac Gutiérrez Sánchez, el productor afectado.



Jorge Isaac explicó que antes de que iniciaran las obras de esta vía de comunicación solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa constructora que atendieran su demanda.



"Antes que construyeran el puente yo puse una máquina cosechadora y les pare la obra, pero desgraciadamente me pidieron de favor que la quitara hicimos un escrito y me dijo que retirara la máquina por unos días y luego ya pusieron la cimbra con la promesa de que me iban a dejar un camino, pero puras mentiras", subrayó.



Desde entonces este productor ha enviado oficios a varias dependencias sin obtener una respuesta positiva.



MILENIO JALISCO tuvo acceso a un oficio enviado el 24 de agosto del 2012 al Centro SCT Jalisco donde les detalla la problemática y la dificultad que tiene para sacar su cosecha.



"Desde entonces no he tenido ninguna respuesta, van dos oficios y me firman de recibido, pero ni siquiera por amabilidad me dan respuesta, nunca ha tenido una respuesta ni siquiera por escrito", agregó.



El productor reconoce que el Macrolibramiento vino a traer un desarrollo a la zona, pero también perjudicó a varios productores como su caso.



"Yo no me opongo al progreso y al desarrollo, ni a la superación del Estado, pero que no me perjudiquen", dijo.



Este lunes tuvo Jorge Isaac Gutiérrez Sánchez tuvo la oportunidad de entregar una carta directamente al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que atendiera su demanda y a ver si ahora sí corre con más suerte.



"Ahora le entregué una carta directamente a Enrique Peña Nieto y le dije que me apoyara, me dijo lo veo y agarró la carta y se la dio a su asistente, pero yo seguiré insistiendo y si no me dan respuesta voy a tumbar el puente", concluyó.

