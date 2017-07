Tamaulipas pasará canícula de 46 grados en sensación térmica

Tamaulipas

En la zona sur se esperan temperaturas superiores a los 40 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta los 46 grados, al dar inicio la canícula, que es el periodo más caluroso del año, indicó el Jefe de Navegación de Capitanía de Puerto, Armando Méndez Reyes.

Dicho periodo es a partir del 22 de julio y concluye el 22 de agosto, y durante ese mes se prevé que el termómetro supere los 40 grados, alcanzando sensaciones térmicas de casi los 50 grados.

Refirió que dichas temperaturas comparadas con las registradas al año son más elevadas, derivado al cambio climático, consecuencia de la contaminación que existe en la actualidad.

"La canícula va a empezar el sábado 22 de julio y termina el martes 22 de agosto, un mes, se esperan temperaturas de hasta 40 grados con sensación térmica de hasta de los 46 grados. Estas temperaturas comparadas con años anteriores son más calientes", expresó.

Señaló que cada año el invierno va disminuyendo y hay más días calurosos que fríos, situación que se debe a que la temperatura del mar se calentó 1.8 grados, lo que origina que la capa de ozono se vuelva más delgada y entonces los rayos del sol sean más intensos.

Refirió que durante este año las lluvias han sido mínimas, por lo que el pronóstico para el lapso de 40 días, serán temperaturas elevadas, alcanzando sensaciones térmicas por arriba de 45 grados.

"La canícula depende del comportamiento de la temperatura antes de, si no llovió, está seco, habrá mucho calor, o si hay humedad, lluvia, esto quiere decir que va a estar fresco y va a haber un invierno más crudo. Este año el invierno casi no existió. Cada año la temperatura va aumentando, los inviernos se van haciendo más cortos, el calor está aumentando, el periodo de lluvias se está alejando", explicó.

Se estima que para dicho periodo, las precipitaciones pluviales serán mínimas y será entre las 12 del día y 3 de la tarde cuando se llegue a las temperaturas más elevadas.

La Canícula tiene un lapso de 40 días, pero normalmente dura un poco más de tiempo, que puede ser una semana antes y una semanas después.

Las temperaturas altas que se han registrado este año, han ocasionado que exista una fuerte sequía no solo en la zona sino en todo Tamaulipas, por lo que la ciudadanía está pidiendo "a gritos" que se presenten lluvias.

Sin embargo, aunque el pronóstico prevé precipitaciones, no se han presentado, y cuando se registra una lluvia, la temperatura solo logra descender una mínima cantidad, y máximo a los dos días, el calor se registra con la misma intensidad.

Refirió que aproximadamente 20 días atrás, en la zona se registraron temperaturas de hasta 39 grados con sensaciones térmicas de hasta 43 grados.

"El periodo de lluvias se está alejando, hasta los campesinos están resistiendo, antes se basaban en los periodos de lluvia, ahora no, la siembra ya no es por temporal, ahora es a ver cuándo el cielo les proporciona un poco de agua. A pesar de que se han registrado severas lluvias, todavía se quejan que hay presas que están muy por debajo de sus niveles normales, el pronóstico toda la semana nos habla de lluvias pero no se dan", expuso.

Ante las intensas temperaturas y las que se esperan para la canícula, las principales recomendaciones es mantenerse hidratados y no exponerse al sol en las horas pico, que son entre las 12 del día y 3 de la tarde, así también aplicarse bloqueador, para evitar que rayos UV penetren la piel.





JERR