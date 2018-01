Independientes no podrán ir con partidos: reglas CEE

Monterrey

De acuerdo con una clausula en los Lineamientos de Registro para Candidatas y Candidatos en las próximas elecciones, emitidos por la Comisión Estatal Electoral (CEE), los aspirantes independientes que se desistan o no consigan las firmas para su registro no podrán ser postulados después por un partido político.

El artículo 38 de dichos lineamientos configura un candado para aquellos aspirantes independientes que busquen una oportunidad para contender al interior de algún partido político al no haber cumplido con el mínimo de firmas requerido o hayan desistido en el proceso.

“Las y los ciudadanos que hayan iniciado su procedimiento de registro por la vía de las candidaturas independientes, y su registro les sea rechazado o desistan del mismo en cualquiera de sus etapas, desde la obtención de apoyo de la ciudadanía hasta el registro como candidato, no podrán ser postulados posteriormente por partido político o coalición”, señala el artículo citado.

En últimos días el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, anunció la adición de nuevos precandidatos a diputaciones y alcaldías, que previamente se registraron como aspirantes independientes pero se desistieron.

Tal es el caso de la activista Indira Kempis, quien abandonó su aspiración por la vía independiente alegando una contienda injusta y anunció el pasado 19 de enero que buscará contender en el proceso interno de Movimiento Ciudadano por el distrito 6.

“Vienen también un gran número de independientes, al parecer son 13, que se desisten de sus firmas para diputados y alcaldes, quienes ahorita están en trámites de desistimiento”, fue lo que mencionó García Sepúlveda el pasado viernes.

Este domingo 21 de enero, el dirigente del partido naranja reiteró que durante esta semana se estarán integrando a Movimiento Ciudadano otros dos ex aspirantes independientes a la alcaldía de Monterrey.

“Esta semana es la semana clímax, vienen muchas más sorpresas les voy a decir, por lo pronto, lunes, martes, miércoles, miércoles cerramos formalmente, jueves inicia la precampaña de Movimiento (...) entre semana también llegan dos independientes que estaban por Monterrey, que se integran por Movimiento.

“Estamos en una etapa de precampaña de máxima inclusión, estamos dándole la bienvenida a todo mundo: independientes, ex panistas, ex priistas, sobre todo ciudadanos y lo más gozoso de este proceso es la cantidad de activistas y ONG (organizaciones no gubernamentales) que se están incorporando, entonces en esa medida estaremos dando pronto a conocer, el jueves (daremos) ya la versión final los 200 precandidatos”, expuso.

En este sentido, la aspiración de estos precandidatos ahora bajo la bandera de Movimiento Ciudadano podría ser truncada por las disposiciones del reglamento de la Comisión Estatal Electoral.

