Candidatos de SC van contra contaminación

Monterrey

Los candidatos a la alcaldía de Santa Catarina consideraron que las enfermedades respiratorias se propagan debido a que no existe en la ciudad un hospital o clínica médica a la que puedan acudir los habitantes de su municipio, aunado a los niveles de contaminación que hay en la zona.

De acuerdo con la versión de los aspirantes a la alcaldía se trata de un problema de salud pública que debe de atenderse con mayor infraestructura médica, más coordinación con el Estado y la Federación para que deslinden sanciones a quienes contaminan y la posible reubicación de los centros de población o de las pedreras.

Los aspirantes a la alcaldía informaron que entre Santa Catarina y García suman casi medio millón de habitantes que no cuenta con un centro de salud cercano, y deben trasladarse hasta los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey.

En entrevista para MILENIO Monterrey, los nueve aspirantes a la alcaldía contaron algunas de sus propuestas y expectativas en caso de ganar las elecciones el 1 de julio.

En igual orden de importancia está el problema de la inseguridad, consideraron, pues según las cifras proporcionadas por los aspirantes son aproximadamente 280 policías para 300 mil personas, es decir: un policía por cada mil habitantes de Santa Catarina.

Advirtieron también sobre el problema de la corrupción al interior de las corporaciones y propusieron aumentar la cifra de policías, cámaras de vigilancia, mejorar la capacitación, los sueldos y las prestaciones laborales para generar mayor lealtad y evitar que se corrompan por dinero.

Otro de los temas que afecta la calidad de vida de los santacatarinenses, dijeron, es la movilidad, pues son horas las que se pierden en el tráfico por la fuga de empleos hacia otros municipios, la falta de rutas urbanas y adecuaciones viales en avenidas congestionadas.

Algunas de las propuestas para agilizar la movilidad fue la creación de pasos a desnivel en la carretera a Saltillo, gestionar la Línea 4 del Metro hacia Santa Catarina y García, incorporar nuevas rutas y exigirles más calidad a las ya existentes, y fomentar el empleo local, entre otros temas.

MORENA

Dionisio Herrera propone un nuevo túnel y pasos a desnivel

Para aliviar el tráfico en Santa Catarina, Dionisio Herrera Duque, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de dicho municipio, propuso crear cinco pasos a desnivel en avenidas saturadas y un túnel en el cerro de Las Mitras que conecte con la avenida Lincoln, para remover la carga de vehículos.

El también ex alcalde panista dirigió sus propuestas a mejorar la movilidad, anunciando que buscará promover una Línea 4 del Metro que conecte con el centro de Monterrey.

Asimismo anunció la construcción de 10 guarderías gratuitas de tres turnos, una de estas será para niños con discapacidad y adelantó también un centro de atención para Adultos Mayores. Explicó que esto lo haría posible rebajando un 60 por ciento de su salario y el de los secretarios y directores de la administración.

En el tema de la seguridad explicó que sus esfuerzos irían dirigidos a dignificar el trabajo de los policías, con 15 mil pesos mensuales, y demás prestaciones, como seguros de vidas, becas y subsidios en vivienda.

PRD

Elpidio Muñoz buscará depuración en Gobierno santacatarinense

Una depuración al interior de la administración municipal de Santa Catarina en la que se evalué el trabajo de los funcionarios es lo que propuso el candidato del PRD a la alcaldía, Elpidio Muñoz Castillo, con el fin de mejorar la gestión de los recursos y destinarlo a los rubros de prioridad.

El candidato mencionó que quienes no cumplan con sus funciones serían reemplazados por ciudadanos que quieran participar en las acciones de gobierno.

Para atender el problema de salud por la contaminación de las industrias buscaría formar una asociación civil de empresas que generan emisiones para que de ahí se realicen donativos para la creación de clínicas municipales.

Consideró que la inseguridad se debe a que no existe un trato digno para los policías en cuestión de sueldos o prestaciones y advirtió que buscaría reforzar este aspecto y otorgarles mayor capacitación.

Informó que daría apoyos económicos para madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, además de apoyos en especie.

Partido Verde

Fernando Maldonado irá por un C4 y un hospital municipal

Entre las principales propuestas del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Maldonado, está la creación de un C4 municipal y la construcción de un hospital.

El candidato criticó la falta de cobertura médica Santa Catarina, pues alegó que en caso de emergencias los ciudadanos se tienen que trasladar a otros municipios para ser atendidos.

“No tenemos centros de salud en nuestro municipio, tenemos una Cruz Roja que opera al 50 por ciento y una clínica municipal inoperante, donde la consulta son 100 pesos y no te incluye medicamentos”, dijo.

Mencionó que buscarían incrementar la seguridad mediante videocámaras de vigilancia, botones de pánico, policías de proximidad, capacitación a los policías y la creación de un C4.

Propuso también la implementación de programas sociales para las madres trabajadoras, jóvenes y adultos mayores, así como la creación de guarderías. Al tiempo que buscaría impulsar el comercio local de emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

PAN

Seguridad y espacios públicos, la prioridad de Héctor Castillo

Para Héctor Castillo Olivares, alcalde con licencia del municipio de Santa Catarina, la prioridad en la continuidad de su gobierno sería reforzar la seguridad y rehabilitar parques públicos.

En entrevista mencionó que con el nuevo sistema penal acusatorio las corporaciones policiacas requieren mayor capacitación para perseguir y capturar a los delincuentes. Además, adelantó que buscarían mejorar el equipamiento tecnológico de los efectivos para facilitar sus labores de investigación.

Asimismo continuarían con los programas que ya se aplican de Policía Contigo, Casa Segura y Negocio Seguro, buscando trabajar siempre de manera transversal con entre los tres niveles de gobierno.

Anunció la creación de un parque, denominado Bosque Acuático, con toboganes, albercas, aparatos de ejercicio, canchas de pasto sintético, asadores, entre otros equipamientos y todo esto sería gestionado con recursos federales.

Adelantó que irá por la creación de un hospital público que pueda brindar servicios de emergencia a los habitantes de Santa Catarina y García, ya que en conjunto son cerca de medio millón de ciudadanos.

Movimiento Ciudadano

Enfrentaría Iliana Reyna la contaminación y criminalidad

Al considerar que la inseguridad y la contaminación se ha disparado en los últimos años en Santa Catarina, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Iliana Reyna Flores, enfocó sus propuestas hacia estos rubros.

Flores mencionó que de 2017 a 2018 se incrementó el robo a personas de 64 a 95, y el robo a vehículos de 199 a 249 al año, por lo que es necesario incrementar la capacidad de elementos y el parque vehicular de patrullaje. También consideró que se debe crear una Policía de Proximidad en las colonias para mejorar la vigilancia de los habitantes.

Dijo que para atender el tema de la contaminación generada por emisiones de la industria y las pedreras, la propuesta sería homologar las sanciones y hacer obligatorio el uso de equipo para concentrar los polvos, así como una reforestación a gran escala.

“Las pedreras son un tema súper importante en Santa Catarina, contemplado como un agente importante que es lo que contamina. Está creando muchísimas enfermedades en los ciudadanos, alergias, asma y creo que se está descubriendo que más enfermedades están procreándose por la contaminación. Es un problema grave”.

Independiente

Tere Martínez instalaría 4 delegaciones policiacas y cámaras

La candidata independiente a la alcaldía de Santa Catarina, María Teresa Martínez, propuso la creación de cuatro nuevas delegaciones policiacas con el fin de atender el problema de inseguridad en el municipio.

Tere Martínez consideró que la prioridad sería retomar la seguridad en el municipio, mediante la adquisición de cámaras de vigilancia, instalar casetas y contratar a más elementos.

“Actualmente tenemos 20 patrullas, 270 policías que es insuficiente, porque no se le ha invertido un peso en crecer el equipo de seguridad. Al contrario, una patrulla se descompone y nada más la arrumban”, dijo.

Estas cuatro delegaciones policíacas además contarían con psicólogos y asesoría legal para quienes hayan sido víctimas de algún delito.

Mencionó que su segunda prioridad iría enfocada a mejorar el transporte urbano y la movilidad del municipio. Alegó que debido al crecimiento demográfico desordenado no se ha brindado un servicio de transporte efectivo y muchos usuarios deben de trasladarse a pie.

Por eso propuso la creación de cuatro pasos a desnivel, elaborar estudios de movilidad y desarrollo urbano y promover la Línea 4 del Metro.

NUEVA ALIANZA

Víctor Balderas pretende mejorar la calidad de vida

No es raro para los ciudadanos de Santa Catarina despertarse por las mañanas y percibir un olor a quemado por las emisiones que surgen de las industrias por las noches, advirtió el candidato de Nueva Alianza a la alcaldía, Víctor Balderas.

Alegó que hace falta incrementar la vigilancia hacia las industrias contaminantes y mejorar la colaboración con el Estado y la Federación, que son quienes tienen las facultades para imponer sanciones, además de evitar la construcción de centros urbanos aledaños a las empresas.

“Acá del lado de las pedreras, siempre nos estamos quejando del aire de las pedreras, pero seguimos dando permisos en las colonias que están cercanas a las pedreras, por qué no evitamos eso y buscamos otros centros de población.

“Lo que nosotros queremos es que haya más aire limpio aquí en Santa Catarina, porque lamentablemente los aires los despiden en las horas de madrugada y nosotros nos despertamos oliendo unos olores fétidos que no sabemos de dónde vienen”, dijo.

Explicó que la inseguridad se debe a que existen 280 policías para 300 mil habitantes de Santa Catarina, es decir 1 policía por cada mil ciudadanos.

PRI

Infraestructura será un tema relevante para Daney Siller

La candidata del PRI a la alcaldía de Santa Catarina, Daney Siller, enumeró una serie de obras de infraestructura que buscaría concretar como lo son una avenida que conecte el norte y centro de la ciudad, un museo, una unidad deportiva, guarderías y parques.

Siller explicó que su propuesta está enfocada a un desarrollo integral del ciudadano en temas que tienen que ver con la educación, la salud, el deporte, las vialidades y la seguridad.

Mencionó que el principal problema que aqueja a la gente es la inseguridad.

“No hay una colonia donde no me hablen del tema de seguridad”, por lo que agregó que buscaría capacitar a los elementos en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio para que los delincuentes no salgan libres debido a alguna violación a sus derechos.

Mencionó también sobre la urgencia por implementar salas de audiencia y equipar los espacios públicos como plazas y escuelas con cámaras de vigilancia.

Además anunció un proyecto de incubadora de oficios, mediante el cual capacitarían a ciudadanos.

RED

Lourdes Alafita impulsaría el desarrollo social y económico

La candidata a la alcaldía de Santa Catarina por el partido Rectitud Esperanza Demócrata (RED), Lourdes Alafita, explicó que su estrategia estaría enfocada en impulsar el desarrollo social y económico del municipio como método de prevención a problemas de inseguridad.

Explicó que la idea es fomentar el autoempleo y los programas de educación sobre todo a los jóvenes, pues opinó que la falta de oportunidades los hace caer en vicios o en actos delictivos.

También propuso la implementación de campañas de control de natalidad mediante platicas y centros de salud, debido a que actualmente existen muchas madres solteras en el municipio que no están siendo atendidas.

En el caso del desarrollo sustentable, informó que buscarán gestionar el apoyo de la Federación para lograr que el Metro llegue a Santa Catarina, así como mejorar el transporte urbano con rutas más seguras y equipadas.

Dijo que el problema más importante es la inseguridad pero buscarán atacarlo mediante acciones preventivas.