Candidatos a diputaciones plantean propuestas a favor de la juventud

Guadalajara

Los estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) cuestionaron a candidatas y candidatos a diputados en el Congreso de Jalisco respecto a las propuestas que tienen los partidos políticos en materia legislativa para favorecer a la población joven.

Fue celebrado el foro universitario Nos Van a Escuchar en el que participaron Gerardo de la Cruz del PRD, Karla de Anda del partido Verde, Paola Flores quien es candidata independiente, Alejandro Hermosillo de Movimiento Ciudadano, Jair Valdez de Nueva Alianza y la independiente Ana González.

Jair Valdez, candidato a diputado en el distrito 11 por Nueva Alianza, aseguró que deben haber impulso desde los centros universitarios para que recién egresados puedan encontrar trabajo.

“El estudiante no nada más requiere el Bienevale, requiere de pronto, algo más que un Bienevale, requiere el apoyo de las empresas porque si en el apoyo del campo laboral no llegamos a ningún lado. Lo que yo propongo es lo siguiente: que la comunidad estudiantil y el gobierno municipal y del estado promuevan sus perfiles de ustedes dentro de las empresas. Porque hoy no hay trabajo para los estudiantes egresados”.

Paola Flores, candidata independiente al distrito 13 dijo que es necesario que se termine con el mito de que la generación Milenial no desea una vida estable. Lamentó la existencia de trabajos de bajos salarios para la juventud. Propone que el proyecto “Vamos a remplazarles” contempla incentivos fiscales para empresas que contraten a población joven y cambiar de criterios para medir las aptitudes.

La otra candidata independiente que participó en el foro fue Ana González, aspirante en el distrito 8. Ella expuso la necesidad de crear un programa de presupuesto participativo de jóvenes para que este sector se involucre en las decisiones del gasto público y también se refirió a servicio psicológico a este sector de la población.

“Al llegar al Congreso me gustaría impulsar que se hiciera como prueba piloto este ejercicio de involucrar a los jóvenes de la toma de decisiones del gasto público, donde se hiciera comités de jóvenes de todos los municipios del estado que participaran en mesas de trabajo para definir ese porcentaje que se destine al presupuesto participativo de jóvenes, a qué proyectos se van a ir, si se van a proyectos productivos, proyectos artísticos, a becas, a otros apoyos”.

Los demás candidatos también dieronotras propuestas a favor de la juventud en Jalisco. Gerardo León, candidato a diputado por el PRD en el distrito 14 mencionó la necesidad de reestructurar las becas en el estado, impulsar las incubadoras de proyectos así como reestructura el Instituto Jalisciense de la Juventud que no tienen resultados favorables.

Alejandro Hermosillo es diputado con licencia por el Partido Movimiento Ciudadano en el distrito 8 y quiere ser reelecto. Él manifestó la necesidad de que el sistema valore y entienda a la juventud. Para entender las opiniones de la juventud, pasó un cuaderno entre los estudiantes presentes. Algunos escribieron sus ideas respecto a lo que se necesita.

Finalmente, Karla de Anda, candidata al distrito 13 por el Partido Verde, destacó la necesidad de que en las preparatorias y universidades se incluya una materia que tenga como objetivo principal el promover el emprendedurismo. También hizo referencia a seguros social para este sector.

El foro Nos van a escuchar es organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y el Instituto Electoral y de Participación Social (IEPC). Al ejercicio de ayer no asistieron representantes del PAN, MORENA y PRI por cuestiones de agenda.

