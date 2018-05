AMLO: candidatos 'blanquitos' también deben hacer campaña

León, Gto.

El candidato presiencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que exige a todos los candidatos de la coalición que aspiran a cualquier cargo público que se pongan a trabajar en las campañas electorales, ya que no solo se tiene que ganar la Presidencia, si no también tener mayoría en el Senado y ganar las gubernaturas en la mayoría de los estados que tendrán elecciones.

Dijo que es una convocatoria a los candidatos de la coalición a que cada uno de ellos visite al menos 150 familias y domicilios diario, entregando el periódico “Regeneración” casa por casa y familia por familia y de esa manera hacer una transformación en el país.

“He visto a muchos candidatos ‘blanquitos’ y no es que sea racista, no tengo nada en contra del color de la piel pero me refiero a que algunos no han hecho campaña, no se les ha visto bajo el sol y ese es el mensaje que hagan campaña”, señaló el candidato.

Lo anterior lo señaló en un video que se difundió a través de sus redes sociales mientras se encontraba de visita en San Luis Potosí y en Guanajuato.