“Me decían: por qué a ti, si tú te cuidas? eres atleta”

A Martha le tocó participar en la carrera más importante de su vida, donde se enfrentó al peor de sus contrincantes, el cáncer, a quien logró vencer.

"Sí tuve miedo, pero desde el inicio me mostré positiva y como mi vida siempre ha sido de triunfos, Dios quiso que también conociera el lado contrario", comenta Martha Silvia Lerma Araujo, quién hoy en entrevista exclusiva con MILENIO Tamaulipas refiere estar curada.

Todo comenzó un 8 de marzo, fecha en que celebra el Día Internacional de la Mujer, fue entonces cuando Martha Lerma, maestra de profesión y deportista de corazón desde los 5 años, le diagnosticaron cáncer de mama, precisamente tres días antes había participado en una carrera.

"El doctor me dice que soy un caso especial, porque no he tenido dolor y hoy mucho más porque hace cuatro días me dieron otro diagnóstico de una resonancia y ya no hay cáncer en mis huesos, me dijo el oncólogo clínico, que no necesito más radioterapias, porque yo necesitaba más dosis, sin embargo, visitaré a un radiólogo y más especialistas, que lo descarten totalmente", comentó.

Recuerda que desde el inicio todos le preguntaban, "por qué si tú eres atleta, te cuidas, qué pasó; pero se trata de una enfermedad silenciosa; inició cuando me sentí una bolita y me dijeron que no era nada, pero yo busqué otra opción y fue ahí donde me detectaron el cáncer".

Esta noticia la dejó en shock, expresa, por lo que decide buscar una segunda opinión ese mismo día (miércoles) y al verificar que el resultado era el mismo, toma junto con su hija mayor, la decisión de viajar a la ciudad de Cuernavaca, con un amigo oncólogo para iniciar el tratamiento y después continuar las quimioterapias en el ISSSTE, ya estando en Tampico.

"Fue mi regalo del día de la mujer, pero tuve la oportunidad de decidir, dónde me iba hacer el primer paso, la cirugía (8 de la mañana del viernes, ya me estaba revisando el oncológico y por la tarde estaba entrando a quirófano)", explicó.

El resultado del análisis de lo que extrajeron, fue de 16 ganglios retirados, 8 eran cancerosos, por lo que las quimioterapias tenían que comenzar, "mientras tanto los estudios siguieron, porque los ganglios cancerosos indicaban que el cáncer se había ido a otras partes de mi cuerpo".

La enfermedad había hecho metástasis (se había propagado por la sangre), ésta se había ido a los huesos y al hígado, por ello le impidieron correr, pues su columna podría colapsar, fue su fuerza física lo que permitió en ese momento caminar y hoy en día pudiera nadar y hacer yoga, mismos que le han servido como terapia, para recuperar el movimiento de su brazo izquierdo.

"Se podría decir que lo del pecho estaba arreglado, pero ahora había que atacar el cáncer en el hígado y huesos, me tuvieron que suministrar otro medicamento, afortunadamente hace tres meses quedé libre del de hígado", platica.

La maestra Silvia de 61 años, comenta que el tratamiento es fuerte, ya que el cuerpo se debilita, algo que ha notado en compañeros quienes están pasando por una situación similar, su condición física ha ayudado, pues en lugar de bajar, ganó peso, gracias a la atención de una nutrióloga clínica, quien la preparó a recibir las quimioterapias.

"Tuvo mucho que ver la rapidez y la preparación que tuve, pero fé en Dios es primordial, porque jamás renegué, sino todo lo contrario, dije, Dios me mandas esto y voy a poder, eso fue lo que ayudó, también mi familia y amigos, que siempre estuvieron ahí, ellos fueron el aliciente para seguir adelante", agregó.

Como deportista, participó en varios maratones, duatlones, además de ser representante en competiciones a nivel nacional por el estado de Tamaulipas.





