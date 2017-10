El cáncer, una enfermedad que se enfrenta en familia

Tampico

Monse tenía apenas 20 años cuando su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama, cambiando su vida radicalmente, tanto para ella como para su papá y su hermana.

Ella es la hija pequeña de un matrimonio conformado por sus padres y su hermana, hace 13 años, su mamá, la señora Lilia Lucio Mar, fue diagnosticada con cáncer de mama, y comenzó ahí una lucha constante en contra de este "asesino silencioso".

Monserrat recuerda que ella estaba por concluir su carrera universitaria, sus padres tenían su negocio propio, una carnicería, y su hermana, afortunadamente acababa de encontrar un buen empleo, lo que les ayudó en esa época de muchos gastos para tratar la enfermedad de su madre.

Recuerda que en un principio, en un chequeo rutinario, el doctor le dijo a su mamá que solo tenía un exceso de grasa, y que con medicamento iba a desaparecer, doña Lilia confió en ese diagnóstico, pero al paso de los meses, uno de sus pezones se contrajo, por lo que decidió acudir con un especialista, quien lamentablemente le informó que tenía cáncer de mama en etapa tres.

"Mi madre fue detectada con cáncer de mama en el 2004, fue a chequeo de rutina, el ginecólogo le comentó que no fuera extremista, que en su pecho lo que tenía era solo un exceso de grasa, ella se quedó con ese diagnóstico, pero al pasar algunos meses se da cuenta que uno de sus pezones se había contraído, alguien le dice que eso no es normal y acude con otro médico, el especialista, tan solo al verla, le dice que le daba un 70% de cáncer, posteriormente le realizan una biopsia y el resultado fue positivo", explicó.

Señala que fue un proceso difícil, pues su mamá siempre fue una persona fuerte y activa, y la enfermedad la fue debilitando día a día, pero había días en que sacaba fuerzas e intentaba llevar una vida lo más normal posible.

Montserrat terminó su carrera universitaria, y tuvo que emigrar para poder emplearse, dice, le fue muy difícil dejar a sus papás y su hermana y más en la situación en que se encontraba su mamá, pero sabía que tenía buscar nuevas oportunidades.

Para ella, fue más complicado vivir de "lejos" la enfermedad, pues aunque quería no podía estar con su mamá, pero buscaba todos los días hablar con ella por teléfono.

Dice que su mamá siempre fue fuerte, y hasta el último momento de su vida, la recuerda sonriente y con una actitud positiva.

Doña Lilia logró vencer el cáncer de mama, pero 6 años más tarde, el "asesino silencioso", regresó a su cuerpo, pero ahora a los huesos, específicamente a su cadera.

Monse tuvo la oportunidad de pedir un cambio en su trabajo, y regresó de nuevo a vivir a Tampico, en agosto de 2014, llegó al cumpleaños de su mamá, en esa época su mamá sufría mucho por los dolores de cadera.

Lamentablemente, para marzo del 2015, doña Lilia falleció, su diagnóstico se le complicó por la diabetes que padecía, a ella no la mató el cáncer, murió de un paro respiratorio, a lo largo de 11 años, vivieron luchando contra el cáncer, hace casi 3 años, su luz se apagó.

"Yo regresé para su cumpleaños, y llegué ya para quedarme, ella me decía que ya se podía ir en paz porque su familia ya estaba completa, y yo le decía "mami, no digas eso porque yo me vine para estar contigo, quiero recuperar todo ese tiempo que estuve fuera".

Pudimos compartir la Navidad del 2014, el año nuevo, en enero va a chequeo, y le informan que el cáncer sigue avanzando, mi mamá falleció el 14 de marzo de 2015, es algo que nunca voy a superar, aprendes a vivir con el vacío que te deja", concluyó.





