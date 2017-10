En aumento, casos de cáncer de mama en Tamaulipas

Tampico

A pesar de las campañas de prevención y programas para la detección oportuna de cáncer de mama que se llevan a cabo en Tamaulipas, los diagnósticos de mujeres con dicha enfermedad y las defunciones han ido en aumento durante los últimos años.

El especialista Luis Daniel Hernández, señaló que esto se debe a la falta de calidad de los estudios y por no dar el seguimiento adecuado a las mastografías practicadas a las mujeres tamaulipecas.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Salud, del año 2010 a la fecha se han diagnosticado en el estado a mil 744 mujeres que padecen cáncer de mama.

En 2010, se detectaron 200 casos, para el 2011 la cifra disminuyó con un total de 198, para el siguiente año (2012), la cifra siguió a la baja con 138 mujeres diagnosticadas, sin embargo, para el 2013, el número de mujeres detectadas con cáncer de mama se elevó a 250.

En 2014, fueron 254 féminas diagnosticadas, para el 2015 la cifra aumentó a 264 casos, y para el 2016 el comportamiento a la alza siguió con un total de 269 mujeres con cáncer de mama, mientras que en lo que va del 2017, se han detectado 171 casos.

El médico ginecólogo, Luis Daniel Hernández, refirió que no se trata nada más de llevar a cabo campañas de mastografías, sino que se le debe de dar un seguimiento, y el tiempo de entregar los resultados debe de ser menor, ya que muchas veces se tardan casi dos meses, y las pacientes se confían en que si no las llamaron, significa que no tienen problemas en sus mamas.

"Las campañas fallan, me refiero a que la calidad de las mastografías no es la adecuada, no las interpretan de manera adecuada y el personal que está a cargo de ellas, muchas veces no tiene la calidez números, (es) muy bonito hacer una campaña de mastografía, que digan hicimos mil mastografías en el estado, pero ¿cuántas interpretaste, cuántas estuvieron bien, cuántas regresaron?, carecemos de un estudio que evalúe estadísticamente el resultado de ese tipo de estudios", expresó.

Refirió que es necesaria más inversión para contar con mastógrafos de mayor calidad, así como con personal capacitado que sepa interpretar los resultados correctamente, ya que dijo, se han detectado casos de mujeres que han acudido a realizarse la mastografía en campañas, y dos meses después acuden al servicio médico privado y son detectadas con cáncer de mama.

"No hay un seguimiento a las campañas de mastografía, por ejemplo, hay campañas en el mes de noviembre, nosotros hemos revisado pacientes en el mes de enero y febrero, y son diagnosticadas con un cáncer de mama ya avanzado, te estoy hablando de tres o cuatro pacientes, las mastografías no son de la calidad adecuada para poderse interpretar", expuso.

En el caso de las defunciones por esta enfermedad, Tamaulipas se encuentra por encima de la media nacional; del 2010 a la fecha, un total de mil 534 mujeres han fallecido a consecuencia del cáncer de mama.

En el 2010, la cifra de muertes en Tamaulipas por este padecimiento fue de 180; para 2011 fallecieron 178 féminas; en 2012, el cáncer ocasionó la muerte de 178 mujeres; para el 2013 el número de fallecimientos se elevó a 207; para el siguiente año (2014) fueron 208 decesos; en 2015 la cifra se elevó a 214 muertes; mientras que para el 2016 fue a la alza, con un total de 235 fallecimientos, y en lo que va del 2017, se tiene un registro de 134 mujeres fallecidas a consecuencia de padecer cáncer de mama.

Octubre es el mes de la campaña de concientización contra el cáncer de mamá. Un mes dedicado para despertar conciencia en las mujeres y sus familias sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad, que puede ser tratable con un diagnóstico oportuno.





JERR