En dos ocasiones, vence al “asesino silencioso”

Tampico

Hace diez años, Gloria Alejo recibió una noticia que le cayó como un balde de agua fría, con apenas 24 años de edad, y un pequeñito de cinco, le informaron que tenía cáncer de mama.

Ese día jamás lo va a olvidar, recuerda que todo empezó con un dolor en su brazo derecho, después de varios días, le entró la curiosidad de autoexplorar sus senos, se sintió una bolita en su seno derecho, y decidió ir al médico acompañada de su hermana mayor. Después de varios estudios, le informaron que tenía un tumor, tenía que ser operada de manera inmediata para extirparlo y éste debía de ser analizado.

Jamás pasó por su mente que su diagnóstico fuera a ser que tuviera cáncer, nunca vio esa posibilidad. Llegó el día en que tenía que ir por los resultados, toda su familia la quería acompañar.

Accedió a que su mamá y su hermana la acompañaran, el médico le dijo: "Guadalupe tienes cáncer de mama, y tenemos que empezar el tratamiento ya", en ese momento se quedó paralizada, y no supo qué decir, no pudo contener las lágrimas.

"Yo tenía 24 años, cuando me detectaron el cáncer de mama, no me lo esperaba, para mí fue impresionante, me quedé en shock, porque era algo desconocido, aparte todavía estaba muy chica, sí fue algo muy duro, muy difícil, ya tenía yo un hijo, él tenía 5 años cuando yo empecé mi tratamiento", expresó.

Gloria ahora ya una mujer más madura y con tres hijos, cuenta que el proceso de las quimioterapias y radiaciones fue muy pesado y difícil, pues había días en que no podía ni siquiera levantarse de su cama, su hijo, se tuvo que ir a vivir con su mamá, su hermano y su cuñado se hicieron cargo de ella durante el día y su entonces esposo, se encargaba de cuidarla todas las noches.

Uno de los momentos que recuerda mucho, es después de su primer quimioterapia, su cabello comenzó a caérsele, se le cayeron sus pestañas, cejas, ese día, fue uno de los más difíciles para Gloria.

"Fue una experiencia que me marcó, pero para bien, es una enseñanza, una prueba más. Las quimios estuvieron muy pesadas, fue muy difícil, en la primer quimio se me cayó mi cabello, sentí mucha tristeza, lo primero que uno dice ¿Por qué a mí?, y empieza uno a renegar, a cuestionar a Dios, yo lloraba, me deprimí bastante, pero un día me levanté y dije: "hoy voy a llorar todo lo que tenga que llorar, voy a sacar todo lo malo, me quité mi pañoleta, al otro día empecé de nuevo", expresó.

Después de ese día, volvió a retomar su vida, ya no se encerró en su cuarto, decidió ir por su hijo a la escuela, buscó tomar su ritmo de vida de antes. Logró quedar limpia del "asesino silencioso", siguió en chequeó durante todos estos años, y hace un año, recibió otro lamentable noticia, el cáncer había regresado, pero ahora en sus huesos.

Todo inició con un dolor de cuello, ella creía que era solo estrés, lamentablemente el médico le informó que tenía metástasis del cáncer pero ahora en sus huesos, cuello, columna y cadera. Jamás vió la posibilidad de recaer, sin embargo, tomó este segundo cáncer como una prueba más, y así como luchó hace diez años, lo volvió a hacer de nuevo, y salió vencedora, por segunda ocasión, Gloria noqueo al cáncer.





JERR