Tras cáncer, cada día se hace especial

Guadalajara

El cáncer de mama no tiene edad, ni sexo", dice Patricia Ayala Orduño, quien a sus 48 años es sobreviviente de cáncer de mama y continúa su lucha contra una neoplasia folicular (cáncer en tiroides). Siendo madre soltera de dos hijas hace énfasis en la importancia de la autoexploración y alza la voz con su testimonio para ser manifiesto de que con una detección oportuna se puede tener una mejor calidad de vida.

Si bien Paty se hacía chequeos cada 6 meses, un día notó un bulto extraño en su seno izquierdo, por lo que decidió visitar al médico. Le realizaron dos biopsias que resultaron negativas, pero otro especialista decidió hacerle una tercera biopsia y retirarle la bolita. A finales de abril de 2010 fue sometida a cirugía ambulatoria para extirparle el bulto que le molestaba.

"Ya en mayo tuve los resultados, se me hizo fácil agarrar los resultados el 18 de mayo, los recogí y los abrí, y al momento en que los abrí, los estaba apenas leyendo y estaba una mujer a lado de mí, y me dice: 'ah sí, sí tienes cáncer', volteé y la vi asustada y me dice: 'sí mira, los míos son iguales es el segundo que me hacen y ya me había dicho el doctor. Dice lo mismo que el mío', en el mío decía: adenocarcinoma ductal infiltrante.

"Me fui a un ciber, busqué las palabras que decían ahí y efectivamente decía que era un cáncer".

A ella le preocupaba darle la noticia a sus hijas, especialmente a la mayor, quien vivía en la Ciudad de México y tenía embarazo de alto riesgo. Pero esa noche le contó a su hija menor que era con quien vivía. "Entonces ya cuando llegó mi hija le dije pues sí, sí tengo cáncer y no sé qué vamos a hacer, yo creo que me voy a morir porque pues no tengo Seguro Social, apenas había tramitado el Seguro Popular le dije, yo sé que estos tratamientos son muy caros y pues no hay recursos para pagar".

Así comenzó un camino desconocido para Paty en el que los análisis clínicos y las visitas al Instituto Jalisciense de Cancerología eran recurrentes y necesarios al igual que los medicamentos, siendo todo esto cosa que le preocupaba porque no tenía manera de costearlo. Luego de informarse y obtener su Seguro Popular, éste le cubrió la mastectomía radical a la que fue sometida el 14 de julio de 2010, tratamiento por un año y seguimiento por 5 más.

En la Casa Hogar donde laboraba Paty la apoyaron cuando comenzó su enfermedad, pero llegaron nuevos directivos que le dieron la espalda. "¿Quién le va a dar trabajo a alguien que tiene cáncer? Y se cerró esa puerta. Fue un golpe muy duro para mí", recuerda.

Entonces su hija más chica, que en ese entonces cursaba la preparatoria, se coordinaba para continuar sus estudios, trabajar para llevar sustento a su casa y aprender técnicas de curación para ayudar a mamá.

"Sí fue bien tremendo para ella, porque estaba con el estudio, con el compromiso de las tareas, cuidar a mamá, hacer de comer, ella se volvió la mamá en ese entonces".

La pérdida de cabello, de peso, soportar las fuertes dosis de quimioterapia, radiaciones y estar hospitalizada en varias ocasiones han sido parte del proceso de tratamiento de Paty, quien menciona que en ocasiones sentía que se moría. Entre las secuelas que le ha dejado esta enfermedad está el requerir de un vendaje especial para controlar un linfedema en el brazo, pues le fueron retirados 14 ganglios, así mismo le aquejó un derrame pericárdico que la llevó al borde se sufrir un infarto.

Su camino en la lucha contra el cáncer continúa, pues apenas en mayo de este año le notificaron sobre otro cáncer que se albergó en su cuerpo, una neoplasia folicular recargada a la arteria que llevó a Paty de vuelta al quirófano el 13 de junio para que le quitaran la mitad de la tiroides.

A la fecha Paty, abuela de 3, se encuentra fuerte y optimista pese a este panorama, pues cuenta con el apoyo de su familia y con la firme motivación de ayudar a quienes se han visto en la misma situación que ella. Además participa en distintas actividades como campañas de concientización, y forma parte de un grupo de acompañamiento emocional que le ha dado la oportunidad de capacitarse, recién concluyó un curso taller de acompañamiento emocional y espiritual para pacientes enfermos y sus familias. A la par de que trabaja en una clínica de rehabilitación oncológica.

"Decirles que si esto se detecta a tiempo, tiene uno mejor calidad de vida, el tratamiento es menos costoso, es menos agresivo y ahora sí que el cáncer a mí me ha enseñado a parar de guardar las cosas para una ocasión especial, cada día es especial", concluye Paty.

MEMLL