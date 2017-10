Más cáncer de mama y en más jóvenes, el pronóstico

Guadalajara

Un lazo de color rosa es el símbolo de la lucha en contra del cáncer de mama que hoy llevarán muchas mujeres y hombres. Una batalla que deja a miles en el camino: 521,907 defunciones anuales en el mundo, cifra que equivaldría a desaparecer 4.7 veces la población de todo México... cada año. De ahí el tamaño que requiere tal lazada.



Especialistas consultados a propósito del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora ese 19 de octubre coinciden al señalar que el pronóstico respecto al tumor más letal para las mujeres no es bueno: habrá más casos y en mujeres cada vez más jóvenes.



La búsqueda intencionada de las posibles afectadas no permitirá bajar en los próximos años el número de casos de cáncer de mama, pero sí salvar más vidas. Actualmente, la proporción de fallecimientos es de tres de cada diez.



En México, el Registro Nacional de Cáncer reportó 6 mil 252 casos nuevos de cáncer de mama en 2015. El 30 por ciento de esta cifra corresponde a mujeres que fallecieron ese mismo año, refirió el director general del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), Héctor Raúl Pérez Gómez, quien destacó que en definitiva “ha mejorado la conciencia de la población en acudir a tener un diagnóstico más temprano… Las mujeres están acudiendo más temprano que hace cinco años, que hace una década”, pero igual de cierto es que la incidencia de tumores malignos en todo el mundo va al alza.



Entre el mar de número destaca uno: el año pasado, 45 por ciento de las pacientes con cáncer de mama en México eran menores de 50 años, indicó por su parte el jefe de la Clínica de Mama del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Manuel Cortés Anguiano. La paciente de menor edad atendida aquí llegó a los 17 años.



¿Por qué más casos en jóvenes? “La causa es multifactorial”, respondió Aída Araceli Silva García, encargada del Servicio de Oncología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, quien señala una combinación de factores genéticos (del 10 al 12 por ciento en México) y estilo de vida: menos hijos, el primer hijo a mayor edad (después de los 35 años), obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Por lo que junto a la búsqueda de cualquier anomalía en los senos, cada mes a través de la autoexploración mamaria y cada año con un profesional de la salud, debe sumarse el adoptar un estilo de vida saludable.



La combinación de prevención con mejores herramientas diagnósticas representa la mejor arma para enfrentar tan devastadora enfermedad, coincidieron los expertos.



En tanto, la ciencia médica avanza en lo suyo: estudia los genes y las mutaciones genéticas para poder anticiparse al desarrollo de la enfermedad, monitorear a la mujer y entonces dar un tratamiento mucho más pronto. Otro avance, lo representa el tratamiento individualizado, porque hoy se sabe que los tumores mamarios no son iguales.



Silva García explicó que al realizar la biopsia del tejido mamario en busca de confirmar si una anomalía es o no cáncer, el patólogo puede encontrar factores estrogénicos positivos o negativos, progestágenos positivos o negativos y además la expresión o no de una proteína, lo que se llama “triple negativo”. De las diferentes combinaciones dependerá el tratamiento.



“Si una paciente es joven es más agresivo el tumor. Entonces tenemos que en las pacientes jóvenes es más frecuente encontrar el triple negativo y ya tenemos más factores de riesgo. Si al triple negativo se le suma un tumor mayor a cinco centímetros, ésa paciente requiere tratamiento con quimioterapia”, ejemplificó.



En todo caso, el punto de quiebre lo representa la atención temprana, para lo cual se alerta con gran énfasis en días como este 19 de octubre.



MC