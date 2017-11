Cancelan en Altamira 17 obras

Altamira

En Altamira quedaron canceladas 17 obras que se realizarían en esta localidad porque no llegó recursos del programa Hábitat, informó el secretario de Obras Públicas, Roberto Castro Cepeda.

Explicó que al no cumplirse con el tiempo requerido para aterrizar el recurso, autoridades optaron por cancelar los proyectos, en el que se estarían invirtiendo 10 millones de pesos, destacó el entrevistado.

"Procedimos a dar el plan B y eso es no considerarlas, porque los recursos no llegaron y no se van a ejecutar", indicó.

Cabe destacar que se trata de obras de pavimentación que ante la falta del presupuesto, no se llevarán a cabo, toda vez que fueron destinados hacia otros lugares.

ELGH