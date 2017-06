'Que ya no se haga el sordo': Marco González a Canales

Monterrey

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, pidió públicamente al fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, que "ya no se haga el sordo" y que acuda a declarar a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por la denuncia en su contra por presunto fraude de 6 millones de dólares.

Agregó que si el funcionario estatal ya se amparó es porque está preparando su defensa, por lo que le sugirió que a la brevedad acuda a cumplir con estas citas ya que la denuncia mancha la figura del fiscal Anticorrupción.

TE RECOMENDAMOS: Ahora Ernesto Canales recurre al amparo



"Si se amparó es porque ya se está preparando su defensa, es válido, igual que como lo hacen las personas que han sido citadas aquí por parte de él mismo, y yo le invitaría a Ernesto Canales que vaya ya a declarar y que ya no se haga el sordo de no escuchar que ya vienen las solicitudes por parte de la Procuraduría General, de que lo están citando.

"Por el bien de él ya tiene que declarar para ya estar tranquilo, pero lo vuelvo a recordar lo que dijimos cuando nombraron al fiscal, de que corría el riesgo de que la figura del fiscal fuera manchada por el tema de Paula Cusi. Efectivamente la misma persona que lucha contra la corrupción está siendo citada por la autoridad federal, por un acto de corrupción, es ilógico esto", declaró.

Marco González agregó que: "por fortuna ya los tiempos de la Subprocuraduría están contados, ya vamos a tener un nuevo fiscal Autónomo Anticorrupción, que sí espero haga la investigación de corrupción parejo a priistas y a panistas, y sobre todo a independientes que también están muy marcados en el tema de la corrupción".

El fiscal Anticorrupción de Nuevo León debió acudir ayer martes a la Procuraduría capitalina a una audiencia por el presunto desvío de 6 millones de dólares a Paula Cusi, quien contrató sus servicios como abogado, sin embargo no asistió.

TE RECOMENDAMOS: No tengo planes de ir a CdMx, no me han notificado: Canales



Al respecto el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, señaló que el no comparecer, lejos de ayudar, contamina más la situación del funcionario estatal.

"No sé si esté amparado o no, seguramente va a buscar defenderse, el que no comparezca creo que lejos de ayudar a la percepción la contamina, porque la gente esperaría que él esclarezca su situación y su inocencia, eso sería lo más benéfico para Nuevo León, ojalá que comparezca pronto", dijo.

No es parejo contra Zubirán

Con respecto al ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, Rolando Zubirán, quien fue vinculado a proceso por presuntas anomalías en el gobierno anterior, Marco González declaró que no es pareja la forma en que la Fiscalía Anticorrupción lleva los casos.

Esto al comparar el caso del ex subsecretario de Administración del actual gobierno, Rogelio Benavides, a quien se le investiga por el caso del 'cobijagate' y sólo se le citó en la Auditoría Superior del Estado, mientras al ex funcionario de Rodrigo Medina lo quieren meter a la cárcel.

TE RECOMENDAMOS: Vinculan a proceso a ex secretario de Desarrollo Económico



"Ellos tendrán su defensa, no tengo más detalles, lo que sí puedo decir es que la manera en que se está llevando por parte de la Fiscalía Anticorrupción, no es pareja y por un lado se quejan de que Rogelio Benavides Pintos va a la Auditoría Superior de Estado y por el otro lado están citando a ex funcionarios", indicó.