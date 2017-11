Aumento en costos de luz, un daño económico: comercios

Altamira

El probable aumento en el costo por el suministro de energía eléctrica, provocará un daño económico a comercios de Altamira, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Adrián Olvera Tavera.

Indicó que se trata de una afectación, ya que tendrán que tomar medidas para evitar cobros excesivos, una opción es la de ya no utilizar aires acondicionados, asimismo cambiar aparatos viejos por mejores y ahorradores de energía, así como eliminar altavoces, entre otros mecanismos que puedan servir para ahorro.

TE RECOMENDAMOS: Horario de verano no funciona: comercio

Mencionó que actualmente un local comercial paga 6 mil pesos, de los más pequeños, más la renta, agua y otros egresos que tienen en puerta.

"Sobre el aumento de luz no nos han notificado la empresa, pero ya sabíamos que se trata de entre el 2.4 al 2.5, es algo en el que no se puede hacer nada y tenemos que pagar, porque en Comapa todavía se pueden hacer convenios, pero con CFE hay pagar, no hay de otra", indicó.

El representante de los comerciantes en la urbe industrial, dijo los intensos calores que se resintieron conllevó a la utilización de medidas que lograran sofocar la situación, comento además que la CFE les brinda un mal servicio, pues apenas llueve y se va la luz.

ELGH