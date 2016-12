Respalda Canaco a hoteleros

Monterrey

La Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (Canaco) respaldó la decisión de los empresarios hoteleros de ampararse contra el alza del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), y rechazó el veto que hizo el gobernador Jaime Rodríguez al decreto que dirigía los recursos del gravamen a la promoción turística.

Aunque aseguró reconocer que las finanzas estatales se enfrentan a serios problemas, el dirigente de los comerciantes, Gilberto Villarreal Guzmán, advirtió que la promesa era que ese dinero fuera dirigido al Fideicomiso de Turismo Nuevo León (Fidetur) para fomentar éste en la entidad.

Calificó el veto como un acto de "falta de prudencia".

"Estamos apoyando a los hoteleros y estamos de acuerdo en que se incremente al 3 por ciento, siempre y cuando lo recaudado se destine al turismo", insistió el empresario.

Félix Villaseñor, vicepresidente de las secciones especializadas de Canaco –en la que se incluye al sector hotelero- explicó que la Cámara participa en el Comité Técnico del Fideicomiso activamente vigilando que lo recaudado sea invertido con el fin adecuado.

"Hay total apoyo, mover el impuesto del 2 al 3 por ciento es positivo porque es agregar más ingresos a la promoción y adecuación del producto Monterrey. En lo que no se está de acuerdo es que ese recurso no se siga orientando a través de este consejo, que se conforma con iniciativa privada y gobierno. No entendemos la razón del veto y por eso no estamos de acuerdo", argumentó.