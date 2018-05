Impiden ingreso de candidatos a colonias

Altamira

Candidatos y partidos políticos han denunciado que no se les permite el acceso a algunas colonias para hacer campaña, por parte de simpatizantes de sus contrincantes, así como el robo y destrucción de su propaganda.

La candidata a senadora del Partido Verde Ecologista, Melva Solís, aseguró que en algunos municipios del estado cuando llega a los recorridos los vecinos le advierten que no puede pasar, porque ese sector es de algún organismo político, mientras que en Altamira ha tenido robo y destrucción de su propaganda.

"Ayer me tocó entrar a Valle de España y me dijo una señora 'esta colonia es 100 por ciento panista'. '¿Así? pues voy a entrar', y me dijo 'no puede entrar' y le dije '¿por qué? yo soy candidata, la colonia es libre, las calles son libres voy a entrar' y entre y el 80 por ciento de la colonia me recibió y me dejaron pegar calcas". La candidata aseguró que en Altamira, en Villa Cuauhtémoc, le dejaron poner su propaganda, sin embargo al poco tiempo la retiran.

"En Cuauhtémoc llegué y ha sido el único lugar donde me he dado cuenta que llegué, me dieron permiso de poner las banderas y cuando regresé ya no estaban las banderas puestas, lo que sí me he dado cuenta y la gente me señala mucho es que se están condicionando las despensas, reciben la despensa con la lona y la tienes que poner o ya no la recibes".





