Piden incremento a tarifa; River ya cobra pasaje a $11

Guadalajara

Desde la mañana de ayer, los usuarios del transporte público que frecuentan la ruta River, misma que tiene un recorrido que conecta el centro de Tlajomulco con la Central Vieja en Guadalajara, tuvieron que pagar un peso más por el costo de pasaje, incremento que la línea de transporte impuso sin previo aviso y los pasajeros se dieron cuenta de ello solo hasta que estuvieron frente al conductor abordo de la unidad, mientras que el Sindicato de Avanzada ha solicitado al ejecutivo estatal incremento a la tarifa en general.



El incremento a la tarifa fue calificado como arbitrario por parte de algunos usuarios que no escondieron su molestia y no solo criticaron el aumento, sino también recalaron con el servicio, "dijeron que esos camiones iban a traer WiFi, aire acondicionado y que no iba a viajar gente parada, y son lo mismo, en la mañana van como sardinas y no tienen todo eso que prometieron", dijo Josué Mateo, usuario de esta ruta.



En algunos casos, los pasajeros recibieron un boleto correspondiente al pago realizado, es decir, con la nueva tarifa ya marcada, otros, recibieron el boleto que marca un costo de diez pesos, casos en los que la molestia fue mayor, "me cobró once pesos, le di diez y me dijo que ya había nuevo costo y me pidió un peso más, primero pensé que se había aprovechado porque el boleto dice que diez, pero ya luego vi que subieron toda la ruta", agregó Alejandra Munguía.



Algunas de las quejas de los ciudadanos recayeron en las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad en redes sociales, no obstante, la dependencia se deslindó del tema al asegurar que las unidades cuentan con un permiso federal, de tal forma que lo relacionado a la ruta es regido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a pesar de que en su derrotero circule por vialidades estatales.



En la coyuntura de este incremento, el Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, a través de su secretario, Arnoldo Licea González, señaló que lo que ocurre con la ruta River, es reflejo de una necesidad para los empresarios del transporte público de subir el costo de pasaje, pues con el incremento de 40 centavos al precio del combustible que entró en vigor a partir del primero de enero, los gastos de los transportistas crecerá en "promedio de entre mil 500 a mil 800 pesos mensuales" por cada camión en circulación, "además de que se espera que las refacciones y demás insumos relacionados al transporte público, repercuta entre 20 y 25 por ciento más en sus precios, lo que compromete la operación de las rutas en todo el estado".



Según lo explicó el secretario de Avanzada, el 95 por ciento de las unidades que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara, consumen entre 100 y 150 litros de diesel al día, y eso compromete la prestación del servicio de todo el parque vehicular, pues los dueños de las rutas optan por "parar" camiones y de esta manera se se afecta al usuario con el retraso en el paso de las unidades.



"El incremento en los combustibles de al menos 40 centavos por litro, representa una escalada de aumentos en las refacciones, mano de obra y otros temas relacionados con la operación del transporte público, por eso continuamos con la exigencia para que el Gobierno del Estado atienda cuanto antes la solicitud de subsidio para la tarifa en Zona Metropolitana", señaló Licea González



Dijo además que entienden que la situación económica es complicada para toda la población, no obstante, es tarea de gobierno estatal que logren encontrar la manera de solventar esos problemas, "sabemos lo complicada que está la economía de todos los jaliscienses, pero por eso es trabajo de la actual administración el encontrar una solución que garantice el servicio del transporte público para los jaliscienses, de otra manera, no sabemos en cuánto tiempo colapsará el servicio".



Desde el mes de diciembre pasado, algunos grupos de transportistas llevan a cabo asambleas para definir las acciones que seguirán para "exigir el diálogo que hasta este momento se ha negado a entablar el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval", y que se atienda este tema que puede llegar a significar que más camiones dejen de circular hasta llegar a parar por completo rutas y el servicio colapse, "obviamente no queremos llegar a eso, pero si las autoridades ignoran a los transportistas que estamos advirtiendo de la situación, pues ya vendrán acciones emergentes que deberemos tomar para encontrar la solución", agregó.

SRN