Cita MP de Tepa a tres habitantes de ‘Temaca’

Guadalajara

Un pueblo molesto por el ruido, las vibraciones, los riesgos para los viandantes, la contaminación y los eventuales daños a las fincas que ocasiona el paso constante por sus calles de camiones materialistas con carga de arena y material pétreo del río Verde, ha sido llamado a dar cuentas por la Fiscalía Regional de Jalisco, en Tepatitlán. Se trata de tres habitantes de Temacapulín que participaron en la manifestación que impidió el paso de esos vehículos de carga el pasado 28 de febrero.



A las tres de la tarde de hoy, comparecerán María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado (regidora en Cañadas de Obregón) y José Gutierrez Espinoza, señalados por el empresario que posee presuntamente una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien reclama su derecho a extraer materiales… aun si eso significa problemas para la salud física y mental de un poblado que tiene diez años bajo asedio institucional, por el proyecto de El Zapotillo.

El mes pasado, el arenero había firmado un acuerdo con el delegado municipal, pero el pasado lunes 5 de marzo, “en asamblea en los arcos de la delegación se acordó por unanimidad el no paso de los areneros y si a la conservación del río Verde, y consecuentemente la rescisión del acuerdo con el arenero. Para ello se levantó acta y anexarán firmas.La comunidad asume como Fuente Ovejuna. No fue María, ni Katy, ni José, fue la comunidad quien dice no a los areneros”, advierte el abogado defensor del pueblo, Guadalupe Espinoza Sauceda.



El encuentro es en la Fiscalía Los Altos Sur, con sede en Tepatitlán, en la agencia cuatro del Ministerio Público. “No puedo sino destacar el contraste dependiendo de quién solicita la justicia. Nosotros en Atacco tenemos más de un año sin que se abra la carpeta de investigación por la fiscalía contra presuntos delitos de servidores públicos; acá, el arenero recibe ‘justicia’ a los tres días de los hechos”, destacó el abogado.

SRN