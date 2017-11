Malas condiciones, tiempo de espera y pocas rutas, el "tormento" de los usuarios

Juárez

Los vecinos del municipio de Juárez viven diariamente un tormento para trasladarse, debido a los tiempos de espera para abordar un camión y a las condiciones que presentan las unidades.

En el mejor de los casos el camión tarda 40 minutos en llegar, pero en horas pico la espera se prolonga hasta tres horas, comentaron diversos residentes de la colonia Praderas de San Juan a MILENIO Monterrey.

Y es que la ruta 180 da abasto a cinco colonias de Juárez, aledañas a la colonia Praderas, pero no es suficiente para la cantidad de habitantes en la zona.

Néstor Martínez, de 29 años de edad y residente del sector, explicó que en promedio tarda dos horas para tomar el camión, y aunque a veces ha optado por caminar a la colonia contigua para evitar el hacinamiento, no siempre funciona.

“De aquí de Praderas yo me tengo que ir a Urbi para poder alcanzar lugar, porque aquí en Praderas ya no hayas, ya no hay lugar. Pero cuando nos va bien, (porque) allá también hay mucha gente, son dos colonias y una sola ruta no es suficiente”, dijo.

Martínez manifestó que otro problema son las malas condiciones en las que operan las unidades, pues tan solo la semana pasada abordó dos camiones de la ruta 180 que se descompusieron a medio camino por fallas mecánicas.

Por otra parte, Juliana Bautista, también residente de Praderas de San Juan, refirió que esto afecta al gasto familiar y hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso de la situación.

Finalmente, los vecinos del sector lanzaron un llamado a las autoridades a atender el tema que ha permeado su calidad de vida y su economía familiar.