Reclama CTM pago de 1 mdp a constructoras

Tampico

La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) Tampico ya no trabaja con seis constructoras porque no les han pagado trabajos concluidos desde hace un par de años, lo que los ha orillado a llegar a las Oficinas de Conciliación, y de no tener resultados favorables, aseguraron tomarán acciones penales.

"Algunas constructoras locales, que después de trabajar por muchos años nos desconocen y no nos quieren pagar trabajos realizados", aseguró Roberto Martínez Balderas, líder de la CTM en el puerto, quien refirió que el monto de la deuda supera el millón de pesos y la mayoría es al Sindicato de Camioneros por acarreos.

"Ya les negamos el servicio por esa razón, porque no pagan y para que ya no se siga aumentando la deuda", aseguró Guillermo Guzmán, tesorero del sindicato, que insistió en que se ha llegado a las Oficinas de Conciliación y Arbitraje, se ha hablado con los representantes de las empresas y no ha habido arreglos; así que estaríamos en la vía legal".

Entre las empresas que tienen adeudos con la CTM destaca "Construcciones Aryve con 367 mil pesos y también Grupo de Desarrollo de Tamaulipas (GDT), que tiene una deuda de 738 mil pesos; además de la constructora Cainsa, por 75 mil pesos de acarreos en trabajos de mantenimiento de la avenida Hidalgo.

Explicó el líder del sector obrero en Tampico que, el adeudo es por obras que están concluidas e incluso fueron inauguradas calles desde hace un par de años por el gobierno municipal, pero de una forma poco aceptable y en perjuicio de los trabajadores y sus familias, no se pudo hacer el pago de ley.

ELGH