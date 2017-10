En siguientes días habrá cambios en gabinete estatal

Guadalajara

Dentro de los próximos días habrá más salidas en el gabinete y equipo de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, afirmó el propio mandatario quien no adelantó los cambios al afirmar que no conoce con exactitud los mismos, pues será en tiempo cercano cuando los funcionarios le avisen de las decisiones.

"Llegará gente por supuesto con conocimiento profesional, honesta que le dará eficacia. Estamos terminando con una administración que ha dado resultados y los números lo comprueban, salvo en algunas áreas que todavía tengo que seguir trabajando", dijo en entrevista Sandoval Díaz.

Reconoció que aún hay temas pendientes en materia de seguridad y deficiencias en los servicios en salud. Destacó que su administración ha tenido avances y por lo tanto será un periodo exitoso y que cerrará con mejores números.

"El último año siempre parece que ya no les importa, que van dejando las cosas a la inercia, esta no. Hoy tengo más ánimos que nunca y he repetido, es como una carrera que los últimos cien metros son los más importantes. Llego con mucha energía, muy concentrado, cada área voy a estar revisando", agregó.

La semana se registró el primer cambio en su gabinete ante la cercanía de procesos en partidos políticos para designar a candidatos. Antonio Cruces Mada renunció a su cargo como secretario de Salud, pues tiene aspiraciones a convertirse en candidato del PRI a la presidencia municipal de Zapopan. En su lugar quedó el panista Alfonso Petersen Farah.

Se rumora sobre otras salidas del gabinete estatal, como la del fiscal general Eduardo Almaguer.

Otros que han manifestado interés son Miguel Castro Reynoso, secretario de Desarrollo e Integración Social y Tomás Figueroa, secretario del Trabajo.

GPE